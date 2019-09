WHO süüdistab Tansaaniat ebolaandmete varjamises

WHO teatel said nad 10. septembril teada arvatavast ebolajuhtumist Dar es Salaamis ja nendeni jõudsid andmed, et positiivse analüüsivastuse andnud patsiendiga kokku puutunud isikud pandi karantiini. Mitteametlikult teatati veel kahest ebolakahtlusest.

"Mitmest järelepärimisest hoolimata ei saanud WHO Tansaania võimudelt nende juhtumite kohta täiendavaid üksikasju," ütles terviseorganisatsioon pühapäeval.

Tansaania võimud teatasid 14. septembril ametlikult ebolajuhtumist, kuid keeldusid kinnitavast analüüsist WHO keskuses.

Sel neljapäeval sai WHO teada, et üks esialgse patsiendiga kokku puutunud inimene on haige ja haiglasse paigutatud. WHO-le teeb muret, et info puudulikkuse tõttu ei ole võimalik haiguse põhjust kindlaks teha ega sellest tingitud ohte määratleda.

Organisatsioonil on andmeid, et esimene haigestunud reisis Tansaanias väga laialt ringi ning kui arvatavad juhtumid tõeks osutuvad, on tegemist esimese ebolapuhanguga riigis.

Ida-Aafrika riigid on ebola suhtes ülimalt valvsad, sest Kongo Demokraatlikus Vabariigis on sellesse surnud juba 2103 inimest. Ugandas diagnoositi ebola neljal inimesel, kes hiljem surid.

Ajaloo rängim ebolaepideemia oli 2014.-2016. aastani Guineas, Sierra Leones ja Libeerias, kus suri kokku üle 11 000 inimese.