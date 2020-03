Juba 2. märtsist hakati lugema ka 42 päeva pikkust perioodi, mille lõpus saab - uute juhtumite puudumise korral - kuulutada, et ajaloo ulatuselt teine Ebola-epideemia on ametlikult läbi saanud, edastas WHO oma veebilehel.

Kuigi patsiendil lubati riigi kirdeosas asuva Beni linna haiglast juba lahkuda, on 46 temaga kokku puutunud inimest endiselt arstide jälgimise all. Samuti on kõik Ebola epideemia jaoks vajalikud vahendid endiselt täiesti kasutusvalmis, et võimalikke uusi juhtumeid kiirelt avastada ja ravida.

Praegune epideemia sai alguse 2018. aasta 1. augustil. Tegemist oli Kongo DV kümnenda Ebola-puhanguga ning ohvrite arvu poolest oli see maailma ajaloos teisel pärast Lääne-Aafrikat aastatel 2014-2016 laastanud Ebola-epideemiat. Praeguse epideemia ajal registreeriti kokku 3444 juhtumit, Ebola tagajärjel suri 2264 inimest.