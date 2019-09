Kui Tallinn on asunud kaaluma klubides ja baarides alkoholi müügile kellaajaliste piirangute kehtestamist, siis Tartu ja Pärnu selleks praegu vajadust ei näe. Küll aga on lisapiirangud arutlusel Saaremaal.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas eelmisel nädalal, et olukord, kus pealinna lõbustusasutustes saab öö läbi alkoholi osta, ei ole normaalne. Linnapea sõnul võiks edaspidi alkoholi müügile kehtida kellaajaline piirang, samuti peaks linnavalitsuse hinnangul alkoholiga kauplevad poed lasteasutustest olema kaugemal kui praegu lubatud 50 meetrit.

Saaremaa valla vallavolikogu liige, endine siseminister Kalle Laanet ütles, et Saaremaal on alkoholimüügile lisapiiranguid kehtestav eelnõu läbinud esimese lugemise. Eelnõu järgi lõppeks alkoholi müük Saaremaa lõbustusasutustes kell kolm ja võiks uuesti alata hommikul kell seitse-kaheksa. Päris ühtset seisukohta piirangute kehtestamise osas volikogus ei ole.

"Kindlasti tekib küsimus, miks see kellaaeg on seitse, miks see kellaaeg on kaheksa. Selgus, et seadusandluses on täiesti ootamatult jäänud sisse üks selline näpukas, kus siis alkoholiseadusest tulenevalt viidatakse korrakaitseseadusele ja seal on niimoodi, et keelde saab rakendada ainult öisel ajal. Ja see öine aeg lõppebki tööpäevadel kell seitse ja puhkepäevadel kell kaheksa," selgitas Laanet, kelle hinnangul tuleks see õigusliku puudujääk likvideerida ja anda kohalikele omavalitsustele õigus alkoholimüüki reguleerida oma territooriumil ise.

"See ei saa olla nii, et riik tuleb ütleb, et seitsmest võib igal pool vabalt juua. See ei ole põhiseaduslik õigus. "

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul Tartus selliseid ekstreemseid näiteid, kus varahommikul kell seitse koolimaja lähedal asuv baar uksed lahti teeb, pole, kuid mure ei ole ka tartlastele võõras.

Nimelt on Tartu Vallikraavi tänava elanikud hädas ööklubi Shooters ja baari Naiiv klientidega ning nende nägemuse järgi võiksid klubid nädalavahetusel panna uksed kinni näiteks kell üks öösel. Klaasi sõnul proovivad nad esialgu leida teisi mooduseid, kuidas sealset olukorda lahendada.

"Tartus on ka päevakorral mitme ööklubi ja lõbustusasutuse toimetamine linnaruumis. Me täna tegeleme selle teemaga, et ettevõtjad, politsei ja linnavalitsus üheskoos panustaksid sellesse, et ööklubist elu ei kanduks liiga palju nende ette tänavatele. Teema on aktuaalne, aga selliseid ekstreemseid näiteid nagu Tallinnas meil õnneks ei ole," rääkis Klaas.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius kinnitas, et Pärnul ei ole alkoholimüügile mingeid täiendavaid piiranguid kavas seada. Seda vähemalt seni, kuni otsene vajadus puudub. Praegu teema aktuaalne ei ole ning volikogu ei ole seda ka arutanud.

"Hetkel ei ole see teema volikogus nii teravalt tõstatunud. Kui see tõstatub, siis volikogu kindlasti arutab seda ja teeb oma otsused. Iseenesest ei ole ju selles midagi keelatut. Kõikidel ettevõtjatel on õigus ööpäev läbi lahti olla, kui nad on majandustegevuse registris oma sellise tegevuse registreerinud. Ma arvan, et see on ikkagi diskussiooni küsimus."