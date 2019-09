Kõlvart tegi majandusministrile ettepaneku alkoholiseadust muuta

"Kui kauplustest on võimalik alkoholi osta alates kella 10-st, siis peaks sarnase piirangu kehtestamine olema võimalik ka alkohoolse joogi müügil kohapeal tarbimiseks," ütles Kõlvart.

Linnapea lisas, et Tallinn on koos politsei- ja piirivalveametiga analüüsinud alkoholimüügiga seonduvaid probleeme ja jõudnud järeldusele, et Tallinna linn vajab senisest suuremaid piiranguid, et tagada parem avalik kord, väärtustada linnakeskkonda ja hoida linlaste tervist.

Kõlvarti sõnul häirivad kella 7-st hommikul alkoholimüüki alustavate baaride külastajad kohalikke elanikke. "Need inimesed, kes hommikul kell 7 lähevad baari jooma, vajavad pigem tuge ja teistsugust abi, mitte mugavat võimalust juba varahommikul alkohol kätte saada," nentis Kõlvart.

Praegu on kohalikul omavalitsusel seadusest tulenevalt võimalus piirata alkohoolse joogi müüki kohapeal tarbimiseks kuni kella 6-ni tööpäevale eelneval ööl ning puhkepäevale eelneval ööl kuni kella 7-ni. Meelelahutusasutusele ei kehti kellaajalised alkohoolse joogi müügi piirangud nagu kauplustele.