"Õige pea, oktoobris paigutatakse Leetu USA maavägede sõduritest koosnev pataljonisuurune roteeruv üksus heidutuse tagamiseks ja õppustel osalemiseks," teatas Leedu kaitseametkond.

"See üksus on osa USA maavägede Euroopa operatsioonist Atlantic Resolve ja see jääb Leetu järgmise aasta kevade lõpuni," lisas ministeerium.

Ühendriikide üksus toob Leetu kaasa raskerelvastust, mille seas on 30 Abrams-tanki, 25 jalaväe lahingumasinat Bradley ja 70 ratasveoki, mis paigutatakse Vilniuse lähedal asuvale Pabradė polügoonile.

Leedu kaitseminister Raimundas Karoblis nimetas roteeruva USA üksuse peatset saabumist Leedu jõupingutuste tulemuseks saavutada Ühendriikide pikaajalist sõjalist kohaolekut.

"Me oleme taotlenud järjekindlalt ja kannatlikult USA suuremat ja pikaajalisemat sõjalist kohalolekut Leedus ja piirkonnas. Seetõttu on USA maavägede pataljoni pikemaks ajaks riiki paigutamine hea ja oodatud uudis ning meie jõupingutuste ja investeeringute tulemus," lausus kaitseminister.

Karoblise sõnul on USA väed elutähtis heidutustegur ja panus NATO jõupingutustesse Balti piirkonnas. "See on saanud võimalikuks tänu Leedu investeeringutele Pabradė väljaõppetaristusse ja teistesse paikadesse ning Leedu sõjaväe logistilise toetuse sõjaväelaste jõupingutustele kõigi USA vägede Leedus viibimisega seotud praktilise küsimuste lahendamiseks," sõnas ta.

Ühendriikide sõdurid hakkavad harjutama koos Leedu sõdurite ja teiste liitlassõduritega ning vahetama kogemusi Leedu maavägede mehhaniseerimisprojekti rakendamisega seoses, teatas kaitseministeerium.

USA hoidis kompaniisuuruseid üksusi Balti riikides ja Poolas alates 2014. aasta aprillist 2017. aasta suveni, kui nende asemel saabusid Eestisse, Lätti ja Leetu NATO umbes 1000-mehelised liitlasvägede lahingugrupid.

Leedus asuvat NATO lahingugruppi juhib Saksamaa.