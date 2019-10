Portaal märkis viitega USA Euroopa väejuhatusele (EUCOM), et maavägi paigutab õppuse käigus Euroopasse diviisi peakorteri, kolm tankibrigaadi ja tuhanded sõdurid. Samal teemal kirjutasid ka näiteks The Drive ja Associated Press.

Õppusel osaleb 37 000 sõjaväelast, kellest 20 000 on ameeriklased riigi maa-, õhu- ja mereväest ning merejalaväest. Osa vägedest tuleb USA-st koos oma sõjatehnikaga, teised saavad selle Euroopasse paigutatud USA maaväe varudest.

Sõjatehnika hakkab saabuma Euroopasse veebruaris ning õppus ise korraldatakse aprillis ja mais.

Manöövrid viiakse läbi kümnes riigis, kaasa arvatud Baltimaades, kuid põhitegevus leiab aset Saksamaal ja Poolas, ütles EUCOM.

Defender-Europe 20 hakkab sarnanema tohututele külma sõja ajal peetud õppustele, mida tunti nimega Reforger (Return of Forces to Germany). Need õppused keskendusid paljude sõdurite võimalikult kiirele Euroopasse toomisele. Sel oli kunagi tähtis roll ettevalmistustes Nõukogude Liidu vastu sõdimiseks.

"Valmisolek ei ole ainult õigete üksuste ja võimekuste paikasaamine sõjatandril. Selle alla kuulub ka võime kiirelt vastu võtta ja integreerida üksused meie endi ning liitlaste ja partnerite omadega," ütles USA Euroopa maaväe juht, kindralleitnant Christopher Cavoli.

"See võime on kriitiliselt tähtis jõu kohesel projitseerimisel. Meie valmisolek annab kindlust meie liitlastele ning heidutab võimalikke vaenlasi," lisas ta.

U.S. European Command and the Department of the Army announced today the largest deployment of U.S.-based forces to Europe for an exercise in the last 25 years: https://t.co/ofZyA8VSQk #DefenderEurope pic.twitter.com/9jWXA0dtsA