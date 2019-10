Leetu saabusid USA tankid

Vilniuse lähedale Pabradesse toimetati raudteitsi kaheksa tanki Abrams ja 21 jalaväe lahingumasinat Bradley, ütles BNS-ile Leedu sõjaväe pressiohvitser major Gintautas Ciunis.

Veel mõnikümmend tanki tuuakse lähinädalatel.

Kaitseminister Ramundas Karoblise sõnutsi näitab USA üksuse saabumine, et sellise suurusega üksuste paigutamine ei ole enam tabu.

"Eelkõige on see sõnum Leedule ja selle NATO naabritele, et me oleme riigid, mida liitlased kriisi puhul kaitsevad kui NATO osa," ütles minister.

"See on samuti sõnum Venemaale, et USA on asja kaasatud. See on täiendav heidutusmõjur," lisas Karoblis.

Kõnealune Poolas asuva 7. ratsarügemendi 1. tankipataljoni sõjatehnika kaastakse Leedus õppusele. Kevadeks saabub Leetu 500 USA maaväelast.

Ministri sõnul on see õppus tähtis, et harjutada USA üksuste toimetamist meresadamast õppepaikkonda, selle käigus õpivad sõjaväelased tundma kohalikku geograafiat ja ilmastikku.

Leedus jagavad ameeriklased Leedu mehhaniseeritud maaväele oma kogemusi ja kasutavad Leedu polügoonide taristut.