Vaidlusaluse Himaalaja piirkonna India kontrolli all olev osa on välismaailmast sisuliselt ära lõigatud alates augusti algusest, kui Delhi tühistas sellele autonoomia taganud eristaatuse, ja Khan hoiatas, et India relvajõud võtavad pärast liikumiskeelu tühistamist ette moslemienamusega piirkonna elanikud.

"Seal on 900 000 sõdurit, kes ei ole tulnud sinna, nagu Narendra Modi ütleb - Kashmiri õitsengule pöörama. Need 900 000 sõdurit, mida kavatsevad nad teha? Miks on nad sinna tulnud? Tuleb veresaun," ütles Pakistani peaminister peaassambleel.

India tühistas 5. augustil 1954. aastast kehtinud põhiseaduse sätte, mis tagas Kashmirile poolautonoomse staatuse. Rahutuste ärahoidmiseks viidi piirkonda suur väekontingent, kehtestati komandanditund, lõigati ära mobiiliside ja internetiühendus.

Khan hoiatas kahe Lõuna-Aasia tuumariigi vahel veebruaris puhkenud sõjalise vastasseisu kordumise eest, kui India peaks süüdistama Pakistani India Kashmiri mässuliste võimalikes rünnakutes vastuseks Delhi repressioonidele piirkonnas.

Veebruaris jõudsid India ja Pakistan sõja lävele pärast 40 India sõdurit tapnud terrorirünnakut India Kashmiris, milles Delhi süüdistas Pakistanis tegutsevat islamistlikku rühmitust. Vastasseisu jooksul pommitasid India ja Pakistani õhujõud teineteise kontrolli all olevaid alasid ja Pakistanil õnnestus alla tulistada vähemalt üks India sõjalennuk.

"Kui kahe riigi vahel peaks puhkema konventsionaalne sõda, võib juhtuda kõike. Aga kujutage ette, kui oma naabrist seitse korda väiksem riik pannakse valiku ette: te kas annate alla või võitlete oma vabaduse eest surmani?" esitas peaminister retoorilise küsimuse.

"Mida me siis teeme? Mina küsin endalt neid küsimusi. Me kavatseme võidelda..ja kui tuumarelvadega riik võitleb lõpuni, on sellel oma piiridest kaugemale ulatuvad tagajärjed," ütles Khan.

Kashmir on India ja Pakistani vahel jagatud alates 1947. aastast, mil riigid Briti võimu alt iseseisvusid, kuid mõlemad peavad kogu Himaalajas asuvat piirkonda enda omaks. Riigid on pidanud Kashmiri pärast maha kaks sõda.

Pakistan on reageerinud India Kashmiri eristaatuse tühistamisele diplomaatiliste ponnistustega otsuse tagasi pööramiseks. Islamabad on vastuseks India käigule saatnud riigist välja India suursaadiku, viinud diplomaatilised suhted madalamale tasemele, peatanud kahepoolse kaubanduse ja piiriülesed transporditeenused.

Pakistan süüdistab Indiat rohkem kui 6000 inimese kohtuta vahistamises Kashmiris ja väidab, et paljud neist on viidud teiste India piirkondade vanglatesse.

Kolmkümmend aastat kestnud sissivõitlus India võimu vastu Kashmiris on nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid. Alates 2003. aastast kehtib Kashmiri niinimetatud kontrolljoonel relvarahu, kuid piiriülesed tulistamised on sellest hoolimata sagedased.

India peaminister ei maininud ÜRO kõnes Kashmiri küsimust

India peaminister Narendra Modi mõistis reedel ÜRO Peaassambleel kõnes hukka terrorismi, kuid ei maininud otsesõnu taas tuliseks muutunud vastasseisu Pakistaniga vaidlusaluse Kashmiri piirkonna üle.

Modi ei maininud Pakistani otsesõnu, kuid viitas naaberriigile kaudselt lauses: "Me kuulume riiki, mis on andnud maailmale mitte sõja, vaid Buddha rahusõnumi".

"See on ka põhjus, miks meie hääl terrorismi vastu kõlab maailma hoiatamiseks sellest kurjusest tõsiselt ja raevukalt," sõnas India valitsusjuht.

Modi hindurahvusliku Bharatiya Janata Partei (BJP) poliitikud on ülistanud otsust kui ajaloolise vea parandamist ja ülekohtu heastamist.

Alates 1954. aastast põhiseaduses olnud 370. säte tagas India Jammu ja Kashmiri osariigile oma põhiseaduse ja otsustusõiguse kõigis küsimustes peale kaitse, kommunikatsiooni ja välisasjade. See keelas välismaalastel Kashmiris vara ostmise ning riigiametis töötamise. Selle tühistamist peavad Kashmiri opositsioonipoliitikud ja isegi India äriliidrid valitsuse katseks teha lõpp moslemite enamusele piirkonnas.

"Me tõesti loodame, et need liidrid teevad midagi, et päästa meid sellest konfliktist ja allasurumisest," ütles India Kashmiri suurima linna Srinagari kooliõpetaja. "Konflikt on nagu vähkkasvaja, mis mõjutab igat eluaspekti. Kashmirlased on elanud selles kasvajas juba kümneid aastaid," lisas ta.