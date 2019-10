India keskvalitsus teatas juba augustis kavatsusest jagada Jammu ja Kashmiri osariik kaheks administratiivseks territooriumiks, mida juhitakse otse New Delhist, kui tühistas regiooni autonoomsuse ja viis sinna julgeolekuoperatsiooni raames tuhandeid sõdureid.

India peaminister Narendra Modi ütles neljapäeval Gujarati osariigis, et Kashmiri regiooni ootab ees "helge tulevik".

Kashmiri kohalikud võimud tõid aga tänavatele kümneid tuhandeid sõdureid ja kuulutasid välja kõrgendatud valmisoleku võimalike rünnakute ja India keskvõimu vastaste meeleavalduste tõttu. Endise osariigi pealinnas Srinagaris ja teistes linnades tulid tänavatele täiendavad politsei- ja paramilitaarüksused.

Kashmiri oru geograafiline regioon Himaalaja mäestikus on olnud jagatud India ja Pakistani vahel alates 1947. aastast. Osa regioonist kontrollib ka Hiina. Viimane piiriülene relvakonflikt leidis India ja Pakistani vahel aset tänavu veebruaris.

Augustis kuulutati, et alates 31. oktoobrist jagatakse osariik kaheks India keskvõimule alluvaks liidualaks - Ladakhiks idas Hiina piiril ning Jammu ja Kashmiri liidualaks läänes.

New Delhil on suurem mõjuvõim liidualade juhtimisel kui osariikide administreerimisel. Kokku on Indias nüüd üheksa liiduala ja 28 osariiki.

Neljapäeval vannutatakse ametisse kummagi liiduala uued juhid.

Keskvalitsus tühistas ka Kashmiri regiooni elanike eksklusiivsed kinnisvaraõigused, nüüdsest võivad regioonis kinnisvara osta ka mujalt pärit inimesed. Kriitikute arvates on tegemist India valitsuse kavaga viia moslemienamusega piirkonnas ellu demograafiline muutus, kirjutas AFP.

Peaaegu kolm kuud pärast India sõjaväeoperatsiooni algust Kashmiris on sajad regiooni poliitikud jätkuvalt vahi all, enamik neist pole ametlikku süüdistust saanud.

Algselt peeti kinni tuhandeid inimesi, sealjuures lapsi, kuid suurem osa nendest on vabastatud. India sõdureid on süüdistatud ka piinamises, mida valitsus eitab.

Umbes pooltele India Kashmiri regiooni elanikele on taastatud mobiilside, kuid internet on Kashmiri oru seitsmele miljonile elanikule jätkuvalt blokeeritud.