Maaseaduse vastuvõtmine võimaldas noores Eesti vabariigis rajada 56 000 talu. Tänugalal anti üle tunnistähed programmis "EV100 igas külas" osalenud kogukondadele, kes kokku tegid Eesti juubeli tähistamiseks oma kodukoha elu parandamiseks enam kui 620 kingitust. Saaremaal tehti kingitusi 123, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vikil Mihkli talumuuseumis peaks alates 2017. aasta aprillist olema saarlastelt 104. kingitus Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks. Et aga enne järgmise aasta 2. veebruari on veel kingitusi tulemas, siis jõutakse kõik 123 lubatud kingitust oma riigile ära teha ja need ka vastava sildiga tähistada.

"Eks ikka tegude järgi antakse. Need kogukonnad, kes teevad mingigi hea kingituse Eestile ja oma kogukonnale juubeliperioodil, on saanud hõbedase plaadi. Ma olen näinud, kuidas see hõbedane plaat on tegelikult kulla säraga olnud," rääkis "EV100 igas külas" Saare maakonna koordinaator Reet Viira.

123 kingitust on ühe maakonna kohta Eestis kõige rohkem. Kingituste hulgas on renoveeritud koolimajad, kultuurimajad, mänguväljakud või kas või oma külale pühendatud kivi.

"Eks see kogukonnatunne on sellistes meretagustes maades ja väiksemates kohtades ka suurem ja tugevam. Ja ka vajadus ise midagi ära teha ja oskus ja võimekus, et end kokku võtta, on ka võib-olla suurem kui suurlinnade lähedal," arvas "EV100 igas külas" projekto koordinaator Merle Jantson.

Aga tegelikult anti veel üks silt ehk 124. silt Saaremaal välja. See aga ei jää Saaremaale, vaid on praegu pikal teekonnal Antarktika poole Admiral Bellingshauseni pardal.