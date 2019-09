Valitsuskomisjon kaalub põlevkiviõli eelrafineerimistehase ehituse toetamist

Enam kui 600 miljonit eurot maksva tehase ehitamine on kallis ja riskantne ettevõtmine. Riskid on seotud eelkõige kütuse ja tooraine hinnakõikumise ja projekti tasuvusega, samas ka kliimapoliitika ja ühiskonnas valitsevate hoiakutega. Seepärast otsitakse riigilt poliitilist ja rahalist tuge.

"Me oleme täna rääkinud siin 20-30 protsendist riigiabist ja ta võiks tulla kas nii-öelda Euroopast moderniseerimisfondist või millestki muust, see meede ei ole täna veel lõplikult paigas, aga siin on põhimõtteline debatt käimas ja ennem kui selle raha investeerimiseks läheb, on veel tükk maad tööd vaja teha projekteerimisega ja sellega me hakkame pihta niikuinii," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Eesti põlevkiviõli kasutatakse peamiselt laevakütuse segukomponendina. Õli müüki raskendab kõrge väävlisisaldus ja normid muutuvad üha karmimaks. Kui aga õli rafineerimistehases puhastada, siis saaks seda müüa lausa lõpptootena. Suured õlitootjad VKG ja Eesti Energia on rafineerimistehase rajamiseks seljad kokku pannud ja lubavad sellest suurt kasu kogu Eestile, usub Sutter.

"Kui selline investeering Eestisse tuleb, siis see peaks andma juurde ikkagi üle 200 miljoni iga-aastast eksporditulu, tagama otseselt ja kaudselt umbes 15 000 töökohta põlevkiviõli sektoris ja kindlasti ka päris korraliku maksubaasi Eesti riigile, nii et niikaua kui see õlinõudlus ikkagi maailmas püsib, peaks olema hea võimalus Eestile oma põhilist looduslikku rikkust väärindada," rõhutas Eesti Energia juht.

VKG tehnikadirektori Meelis Eldermanni sõnul mahub eelrafineerimistehase rajamine veel paarikümne aasta jooksul ilusti Euroopa ja Eesti keskkonnapoliitika raamistikku ja pehmendab üleminekut fossiilkütuselt teistele energiaallikatele

"Me peame ausalt öeldes leidma ju riigi eelarvesse ja ka investeeringute jaoks piisavalt vahendeid, et see muutus läbi teha ühiskonnas ja selleks üleminekuperioodiks see tehas on täpselt õige võimalus ja vahend, mis aitab tegelikult täita nii riigikassat, võimaldab suurendada eksporti. Ma arvan, et see on parim, mida tänases olukorras ja tänases üleminekuperioodis üldse teha võib," ütles Eldermann.

Praegu tegelevad VKG ja Eesti Energia eelprojekteerimisega. Valitakse tehnoloogiat, selgitatakse välja investeeringu võimalikku maksumust ja rahastamisallikaid. Eesti õlitootjad toodavad praegu veidi üle miljoni tonni põlevkiviõli aastas. Kavandatav tehas suudaks aastas töödelda üle pooleteise miljoni tonni õli.