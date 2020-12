Põlevkiviõli eelrafineerimistehas võib Eestis rajamata jääda

Selleks, et põlevkivi senisest rohkem väärindada sõlmisid Eesti Energia ja VKG eelmisel aastal põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamiseks koostöölepingu. Tehase tasuvusuuringu tulemustele tuginedes otsustasid ettevõtted tänavu, et koostööprotsess lõpetatakse.

VKG juhatuse esimees Ahti Asmann ütles projektist loobumist kommenteerides, et ta ei usu, et Eestisse kunagi põlevkivi eelrafineerimistehas ehitatakse: "VKG nägi rafineerimistehases võimalust pikendada põlevkiviõli tootmise väärtusahelat, suurendada lisandväärtust, mida on võimalik toote väärindamisest teha. Põhjused, miks me selle projektiga edasi ei läinud, olid lihtsad - põlevkiviõli muutus ka ilma rafineerimata olekus oluliselt atraktiivsemaks."

Eesti Energia otsib jätkuvalt võimalusi, kuidas põlevkiviõli väärtust tõsta, ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter: "See võib olla midagi sellist, et meil tekib partner siin regioonis, mõni olemasolev rafineerija, kus me tehnoloogiat täiendades saame oma kergemad fraktsioonid ära puhastatud. Võib-olla seda investeeringuna siia ei tule. Selge on see, et meile lähim rafineerimistehas, mis on ka palju tegelenud meie vedelkütustega on Mažeikiais Leedus. Aga meil on ka Soomes mitmed rafineerimistehased, Taanis - me vaatame kõiki neid variante."

Aastas toodakse Eestis üle miljoni tonni põlevkiviõli, mida kasutatakse ühe komponendina laevakütuse valmistamisel.