Ehkki lühiajaliselt võib nafta maailmaturuhinnas olla kõikumisi ka allapoole, usuvad Eesti õlitootjad ja eksperdid, et lähema kümnendi jooksul vedelkütuste nõudlus suureneb, pakkumine väheneb ja hind kerkib tuntavalt. See tähendab, et head kasumit suudaks toota ka õlitootmisse plaanitavad suurinvesteeringud.

Investeering põlevkiviõli eelrafineerimise tehasesse on suurusjärgus 650 miljonit eurot. Eesti Energia plaanib investeerida lisaks 200 miljonit uude õlitehasesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Projektide tasuvus sõltub aga nafta maailmaturu hinnast ehk kui nafta hind on madal, ei saa põlevkiviõli kasumlikult toota.

Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals ütles, et praeguse nafta hinnataseme juures on investeeringud tasuvad.

"Uute investeeringute puhul me näeme seda, et nad peaksid olema võimelised hästi toime tulema ka madalamate naftahindadega kui 60 dollarit barrelist. Ise me oleme arvestanud sellise hinnatasemega nagu 45 dollarit barrelist - sellise hinna puhul peaks ka uued investeeringud olema tasuvad," selgitas Vals.

Toornafta hind on viimase aasta jooksul liikunud 90 ja 50 dollari vahel barrelist. Neljapäevane Ühendriikide presidendi Donald Trumpi säuts uutest maksudest Hiina impordile viis börsid punasesse ja langetas ka toornafta hinda enam kui kuus protsenti allapoole 63 dollarit.

Koos Eesti Energiaga eelrafineerimise tehast arendava VKG juhi Ahti Asmanni sõnul on projekti aluseks nafta pikaajaline hinnatase 60 dollari juures.

"Me peame olema alati valmis kriisideks ehk siis äriplaanid tuleb kalkuleerida reservidega. Ja kui ma ütlen, et 60 dollarit barrel on baasstsenaarium, siis see tähendab, et ka selle sees on mõningad reservid kindlasti veel olemas," ütles Asmann.

2016. aasta alguses kukkus Brenti toornafta 30 dollarini ja selle mõju oli põlevkivisektoris tunda - VKG pidi töötajaid koondama.

"Loomulikult me kõikvõimalike äriplaanide tegemisel arvestame selliste võimalustega ja kui meil puudub usk naftahinna pikaajalisse tasemesse, siis me äriplaaniga kaasa ei lähe ja nii lihtne see ongi," sõnas Asmann.

Teisalt on nii Eesti Energia kui ka VKG seisukohal, et pikaajaliselt hind kerkib.

Maailma energeetikanõukogus töötav ja Eesti Energia nõukogusse kuuluv ekspert Einari Kisel ütles, et nafta tootmine järgneva kümne aasta jooksul kukub, sest investeeringuid uutesse maardlatesse pole tehtud.

"Naftamaardlad, mis praegu on tegutsemas, hakkavad kinni minema ehk nad hakkavad ammenduma. Sellest tulenevalt on oodata tegelikult seda, et nafta hinnad hakkavad oluliselt tõusma," selgitas Kisel.

Seetõttu on tema sõnul õige hetk õlitööstusse investeerida. "See tähendab seda, et tegelikult need investeeringud tulevad päris kiiresti tagasi. Mida kõrgem see hind on, seda kiiremini see tagasi toodetakse ehk isegi umbes 15-20 aastaga on võimalik see investeering tagasi toota," ütles ta.

Õli eelarafineerimise tehast on lubanud omalt poolt toetada ka valitsus.