Politsei alustab elanikelt relvade kogumise kampaaniat

Relvade üleriigilise loovutamise kampaania fookuses on ebaseaduslikult inimeste omandisse kuuluvad relvad, relvaosad ja laskemoon, mida politsei kodanikel loovutada palub.

"Kui on ikkagi relvaseaduse mõistes relv, mille omamiseks on vajalik relvaluba, aga see puudub, siis tegemist on ebaseadusliku relvaga. Ta kas on siis leitud, temast pole õigel ajal teada antud, ta on päritud, ta on pärandina seisnud seal majapidamises, võib-olla on pahatahtlikult hoitud," selgitas politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa.

Kuigi ka relvaseaduse järgi peab iga inimene, kes on leidnud kaotatud, maetud, peidetud või mahajäetud relva ja laskemoona, sellest viivitamatult politseile teavitama, siis Proosa sõnul kõik inimesed nii ei käitu – on ka neid, kes teadmatusest või karistust kartes peremeheta jäänud relvad laka peale tolmuma jätavad. Samuti ei ole inimesed alati kursis, et ka näiteks relvade kollektsioneerimiseks peab politsei poolt väljastatud luba olema. Seega ka kogukonna teadlikkuse tõstmine on üks põhjus, miks üleriigilist relvade loovutamiskampaaniat Proosa sõnul vaja on.

"Varasematest aastatest on teada, et selliseid inimesi siiski on, kas on siis ebapiisav teadlikkus selle taga või siis lihtsalt ei juleta tuua neid asju ära, aga kampaania raames, kus me reklaamime välja, et üldjuhul me ka neid inimesi ei karista selle eest, kui seadus seda võimaldab - see siiski kutsub inimesi rohkem neid asju kodust välja tooma," rääkis PPA juhtivkorrakaitseametnik.

Proosa rõhutab, et äraandmisele minevatele relvadele ja muudele seesugustele asjadele tuleb politsei ise järele. Inimesel endal puudub tegelikult õigus registreerimata relva või leidu edasi toimetada.

"Palume pöörduda kohaliku politseijaoskonna poole või teavitada sellest häirekeskuse lühinumbril 112, teade registreeritakse, edastatakse vastavale korrakaitseüksusele, politseiametnik võtab teiega ühendust ja tuleb ise teiega kokkulepitud ajal leiule või siis ebaseaduslikule relvale tema asukohta järgi ja toimetab selle ohutult politseijaoskonda," ütles Proosa.

Viimane seesugune kampaania toimus kümme aastat tagasi ning toona jõudis politseisse hoiule üle 50 tulirelva, seitse relvarauda, üks gaasirevolver, palju erinevas kaliibris padruneid, püssirohtu, sütikuid ja kuule.