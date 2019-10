Tallinnas sündisid septembris kahed kolmikud

Kolmikuid sünnib Eestis harva. Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Saik ütles, et kuigi mitmike sünd on mitmekordne rõõm, on see paraku alati seotud ka kõrgendatud riskiga nii naise kui oodatavate laste jaoks.

"Mitmikute sünd ei ole päris igapäevane ja tavaline ning nõuab juba raseduse ajal tähelepanelikumat jälgimist. Tihti sünnivad kaksikud ja kolmikud enneaegsetena koos enneaegsusest tingitud erinevate terviseprobleemidega: neil on rohkem sünnijärgselt esinevaid hingamishäireid, enneaegsusega seotud kollasust ning toitmisprobleeme," selgitas dr Saik võimalikke riske.

Septembris sündis Pelgulinna sünnitusmajas kokku 306 last, kellest 160 olid poisid ja 146 tüdrukud. Kümnest kaksikutepaarist sündisid neljal juhul kaksikõed, ühel juhul kaksikvennad ning viie paari puhul oli tegemist kaksikõe ja -vennaga. Kolmikutest kaks olid tüdrukud ja üks oli poiss. Ka septembri alguses Ida-Tallinna keskhaiglas sündinud kolmikutest kaks olid tüdrukud ja üks poiss.