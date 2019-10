Osula ja Sõõrumaa selgitasid oma seoseid Oja firmaga

Endel Oja ettevõtte Astrohouse OÜ majandusaasta aruandes seisab, et teiste seas oli selle klientide hulgas ka Osulale kuuluv Mootor Grupp AS ja Sõõrumaale kuuluv US Invest OÜ.

Urmas Sõõrumaa kinnitas, et US Investi töötajad on Endel Ojaga kohtunud, ent koostööni ei jõutud. "Teemaks oli võimalike klientide ja ostuhuviliste vahendamine, kuid konkreetse lepinguni me ei jõudnud ning rahalisi suhteid meie vahel ka olnud ei ole," lausus Sõõrumaa.

Hugo Osula ütles, et Oja tegi Mootor Grupile umbes poolteist aastat tagasi Eesti mobiilsusturu analüüsi. "Sealhulgas hindas ta Rail Balticu rolli. See on ligi 100 leheküljeline ülevaade Eesti seadusandlusest, arengukavadest ja projektidest ning kõigest, mis Eestis vastu võetud on ja mis tuleviku mobiilsusturgu mõjutavad," rääkis Osula.

Ojat tabanud süüdistusi Osula ei usu. "Ei usu, ei usu. Mina ei usu. Ega ta loll pole. Ma tunnen Endel Ojat nii pikki aastaid ja ta on majandusteadlane. Selline asi on välistatud," märkis Osula.

ERR kirjutas teisipäeval, et EKRE endine majandusprogrammi toimkonna juht Endel Oja esitas Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uue telemaja ideekonkursi tänavu kevadel võitnud arhitektuuribüroole Kadarik Tüür 10 000 euro suuruse arve arusaamatu sisuga konsultatsiooni eest.

Kadarik Tüür Arhitektide esindaja Ott Kadarik rääkis ERR-ile, et temaga võttis juuli alguses ühendust Endel Oja, kes soovis osutada konsultatsiooniteenuseid seoses ERR-i uue maja ehitusliku projekteerimisega ning käis seetõttu korduvalt arhitektibüroos hoone ehitamise teemal arutlemas. Valitsus ei olnud selleks ajaks ERR-i hoone rahastamise otsust teinud.