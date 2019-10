Põlissoomlased on endiselt Soome populaarseim erakond, neid toetab 20,9 protsenti valijaist, selgus neljapäeval Yle küsitlusest.

Yle tellimusel läbi viidud Taloustutkimuse uuringust selgus, et eelmise kuuga võrreldes on opositsioonis olevate Põlissoomlaste toetus kasvanud 0,3 protsendipunkti.

Suuruselt teine toetus on opositsioonilisel Koonderakonnal (Kokoomus), mida toetab 17,1 protsenti valijaist.

Peaministripartei Sotisaaldemokraatide (SDP) toetus langes eelmise kuuga võrreldes 1,3 protsendipunkti ja on nüüd 15,6 protsendi peal. See on SDP jaoks madalaim toetusprotsent peaminister Antti Rinne parteijuhiks oleku ajal.

Neljandal kohal on välisminister Pekka Haavisto juhitavad rohelised 14,5-protsendise toetusega.

Tõusnud on viiendana jätkava Keskerakonna toetus. Septembris Katri Kulmuni uueks erakonnajuhiks valinud Keskustat toetab 12,8 protsenti valijaist ehk 1,2 protsendipunkti rohkem kui eelmises küsitluses.

Vasakliidu toetus on 7,9 protsenti, Soome Rootsi Rahvaparteid (RKT) toetab 3,9 ja kristlikke demokraate 3,7 protsenti valijaist.

Soomet valitseb alates 6. juunist Rinne juhitav viie erakonna valitsus, kuhu kuuluvad SDP, rohelised, Keskerakond, Vasakliit ja RKP.

Valitsuserakondade koondtoetus on 54,6 protsenti.

Taloustutkimus küsitles 2400 inimest, küsitluse veamäär on kaks protsenti.