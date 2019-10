Eelmise aasta kevadel sõitis Tartu linna sadamaraudteel viimane rong ning poolteist aastat hiljem on asutud linnapildist eemaldama ka raudteed ennast. Tartu plaan on koridori tulevikus kasutada sõidu- ja kergliiklustee loomiseks ning Turu tänava sirgemaks ja ohutumaks ehitamiseks.

Abilinnapea Reno Laidre ütles, et kui Eesti Raudtee on trassil lõpetanud terastee ülesvõtmise, siis loodetavasti järgmise aasta jooksul õnnestub rööbastest vabaks jäänud maa ka linna omandisse saada, misjärel saab edasi liikuda üldplaneeringus kavandatud tänavakoridori planeerimise ja ehitusega.

"Selleks, et kesklinn oleks puhtama õhuga, vähem müra, selle tarvis me näeme, et oleks mõistlik anda kesklinna mitte tulla soovijatele võimalus minna kesklinnast mööda. Ja sadamaraudtee koridor, kavandatav Ropka sild, võikski olla see koht, kus siis saavad need autojuhid, kes ei taha kesklinna tulla, kesklinnast mööda sõita. Sadamraudtee koridor on tegelikult tänases juba 2017. aastal vastu võetud üldplaneeringus tänavamaaks ette nähtud," rääkis Laidre.

Praegu küll veel mõtetes, aga siiski planeeritaval tänaval peaksid Laidre sõnul tulevikus ohutult liigelda saama nii autod, jalgrattad kui ka jalakäijad. Samuti annab sadamaraudtee kadumine linnapildist Laidre sõnul võimaluse ka Turu tänavat sirgemaks ehitada ning sellega ristuvat Teguri tänava ristmiku ohutumaks muuta.

"Raudtee ületamisel on omad nõuded. Raudteed saab ületada ainult teatud nurga all, ehk siis peaaegu risti üle sõites, et diagonaalis raudtee ületamine on ohtlik, mootorrattad, jalgrattad, libisemine, kindlasti nagu nurga all seda ületada ei saa ja sellest tulenevalt ongi omal ajal raudtee ületus olnud risti ja tänu sellele Turu tänav teinud sisse sellise kaare," selgitas Laidre.

Siiski, ainult sadamaraudtee koristamisest Turu tänava sirgeks ehitamiseks ei piisa. Tee-ehitustööde läbiviimine eeldab ka seda, et nii öelda Turu tänava kaare kõrval kinnistul praegu asuv ringlusettevõte, AS Kuusakoski oma tegevusega mujale koliks. Laidre sõnul on läbirääkimised ettevõtjaga sel teemal käimas.

"Me oleme juba eelmisel aastal pidanud läbirääkimisi ja pakkunud neile ka asendusmaad, et nad koliksid tänase jäätmejaama lähedale, uue aadressiga siis Selli tänava piirkonda. Tegelikkuses olidki nõus tegema selle asukoha vahetuse, aga need kulud, mis nad arvutasid, olid ikkagi liiga suured. Linna huvi realiseerub siis, kui ikkagi meie panus saab olema ainult see maaressurss, mille me anname."

Aktsiaselts Kuusakoski juhatuse liige Kuldar Suits ütles, et põhimõtteliselt ollakse nõus krunti vahetama, aga selleks tuleb leida kompromiss linna pakutava tühermaa ja kolimiseks tehtavate kulude vahel.

"Seal on ikkagi päris suured kulud, kui meil ikkagi peab olema seal nii sadeveekanalisatsioon, kui õlieraldus ja muus mõttes on ka siis see, et selle platsi funktsioneerimiseks on vaja, et seal toimiks vesi, kanalisatsioon, elektrivarustus oleks olemas."

Silmaga märgatavaid arenguid siiski lähiajal oodata ei ole, sest Laidre sõnul pole linnal praegu ka piisavalt raha ja eeltoodud plaane pole mainitud ka linna järgneva nelja aasta investeeringute kavas.