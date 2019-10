Hongkongis jõustub laupäeval keeld kanda rahvakogunemistel maski, et protestijate isikud oleks tuvastatavad. Protestijate hinnangul valab see otsus vaid õli tulle.

Veel ei ole mingit selgust, mis saab protestijatega, kes seaduse jõustumise järel maski kannavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui see seadus tõesti jõustub, toimub Hongkongis tõeline sündmuste eskalatsioon. Veel rohkem inimesi on valitsuse vastu, kui see seadus tõepoolest kehtestatakse," kommenteeris üks protestija.

Hongkongi liider Carrie Lam on võtnud kasutusele koloniaalaegse seaduse, mida viimati kasutati 52 aastat tagasi. Lami sõnul peab neli kuud kestnud protestidele tulema lõpp.

"Selle seaduse eesmärk on vägivalla lõpetamine ja korra taastamine ja ma usun, et see toetub laiale hongkonglaste konsensusele. Ja kolmandaks, see regulatsioon on mõeldud märatsejate ja nende vastu, kes kasutavad vägivalda," selgitas Lam.

Maskide kandmine on andnud meeleavaldajatele võimaluse jääda võimudele tundmatuks. Prillid ja respiraator on kaitsnud pisargaasi ja kummikuulide eest.

"Maskidevastane seadus võidakse kehtestada erakorralise olukorra osana ja ma kutsun rahvusvahelist üldsust tungivalt üles märkama, et Hongkongis võidakse peatselt, lähitundidel või lähipäevil rakendada de facto sõjaseisukorraseadust. Maailm peaks seisma Hongkongile toeks, et seda ei muudetaks sõjaseisukorraga politseiriigiks," ütles protestide liider Joshua Wong.

Briti välisminister Dominic Raab rõhutas reedel taas, et Hongkongi võimud peaksid jõu kasutamise asemel pidama oma inimestega dialoogi.