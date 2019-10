Hongkongi liider Carrie Lam hoiatas teisipäeval, et olukorra väljumisel kontrolli alt võib kuid kuid väldanud demokraatiameelsete protestide mahasurumiseks sekkuda Hiina sõjavägi.

Lam ärgitas välismaiseid kriitikuid tunnistama, et kuude jooksul aina vägivaldsemaks muutunud meeleavaldused ei ole enam rahumeelne liikumine demokraatia nimel.

Tema sõnul võimaldab Hongkongi põhiseadus Hiina sõjaväe sekkumist, kuid ta ei täpsustanud, mis asjaoludel asi sinnamaani jõuaks.

"Ma usun endiselt, et suudame lahenduse ise leida. Ka keskvalitsuse seisukoht on, et Hongkong peaks oma probleeme ise lahendama, aga kui olukord halvaks läheb, siis ei saa välistada ühtegi varianti, kui tahame anda Hongkongile veel ühe võimaluse," ütles ta.

Läinud nädalal rakendas Lam protesti ohjeldamiseks koloniaalaegset kriisiolukordade seadust, et keelata meeleavaldustel maskide kandmine. Keeld tõi kaasa laialdase pahameele ja sellele järgnes järjekordne vägivaldne protest nädalavahetusel.

Keeld jõustus laupäeval ning Lami sõnul on liiga vara selle rakendamist ebaõnnestumiseks lugeda. Seni on esitatud maskikeelu rikkumise süüdistus kahele inimesele, keda võib süüdimõistmisel oodata aastane vangistus ja rahatrahv.

Kriitikud kardavad, et kriisiolukordade seadus avab tee veel karmimateks piiranguteks, näiteks interneti tsenseerimine.

Hongkongi liidri sõnul on meeleavaldused majandust kahjustanud

Hongkongi majandus on mitu kuud väldanud meeleavalduste tõttu kannatada saanud, ütles Lam.

Lam rääkis ajakirjanikele, et turismireisid on poole võrra vähenenud ja hotellidel ja jaemüüjatel on raskusi.

Hongkongi kolmanda kvartali majandustulemus on kahtlemata väga halb, lisas Hiina ta.

Lam märkis, et tal pole andmed käepärast, kuid tühjad tänavad ja turismiatraktsioonid on tõend massimeeleavalduste mõjust.

Meeleavaldused said alguse pahameelest seaduseelnõu üle, millega oleks lubatud Hongkongi elanike väljaandmist Mandri-Hiinale. Lam loobus hiljem eelnõust, kuid meeleavaldused kasvasid laiemaks demokraatiameelseks liikumiseks.

Alguses olid meeleavaldused valdavalt rahumeelsed ja koondunud Hongkongi valitsusametite ümbrusesse. Praeguseks on need levinud ka mujale ja muutunud aina vägivaldsemaks.

Protestijad on hooti piiranud linna lennujaama ja kahjustada on saanud ka rongi- ja metrooliinid ning kaubanduskeskused.

Hongkongi börs on seni stabiilne püsinud. Teisipäeval kerkis börsiindeks Hang Seng 0,5 protsenti.