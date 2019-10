Iraagi pealinnas Bagdadis ja riigi lõunaosa linnades viiendat päeva kestvatel ulatuslikel valitsusvastastel meeleavaldustel on laupäevase seisuga surma saanud 93 inimest, teatas parlamendi inimõiguskomisjon.

Protestides, mis puhkesid teisipäeval pealinnas ja levisid üle riigi, on viga saanud ligi 4000 inimese.

Esialgu ei ole teada, kas komisjoni esitatud senisest suuremat ohvrite arvu on täiendatud reedeste või juba laupäevaste kokkupõrgete ohvritega.

Varasematel teadetel on kinni peetud 540 meeleavaldajat, neist ligi 200 on vahi all.

Reutersi andmetel tulistasid Bagdadis meeleavaldajaid politsei snaiprid. Ainuüksi reedese pävea jooksul sai Bagdadis protestide käigus vigastada 190 inimest.

Iraaklased tõi tänavatele krooniline tööpuudus, korruptsioon ja avalike teenuste nagu elektri- ja veevarustus, kehv kvaliteet. Mingit otsest liidrit meeleavaldustel pole.

Võimud on internetiühenduse sulgenud ning teated protestiohvritest saabuvad provintsidest aeglaselt.

Bagdadi meeleavaldus. Autor/allikas: Khalid Mohammed/AP Photo/Scanpix

Peaminister Adel Abdul Mahdi tegi avalduse, milles kutsus inimesi üles meeleavaldusi lõpetama ja lubas läbi viia reforme.

Iraagi mõjukas šiiavaimulik Muqtada al-Sadr kutsus valitsust üles tagasi astuma ja korraldama erakorralised valimised ÜRO järelvalve all.

Suurajatolla Ali al-Sistani on süüdistanud seadusandjaid suutmatuses viia läbi reforme ja likvideerida korruptsiooni.