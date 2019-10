Iraagis jätkuvad meeleavaldused korruptsiooni ja tööpuuduse vastu

Meeleavaldused puhkesid teisipäeval Bagdadis ning levisid kiirelt üle riigi, muutudes vägivaldseteks. Valitsus saatis protestijate vastu oma eliit terroritõrjeüksuse. Pisargaasi kõrval läksid käiku ka tulirelvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Korratustes on hukkunud 20 ning saanud viga mitusada inimest.

Nii nagu mitmes lõunapoolses linnas kolmapäeval, hakkas neljapäeva varahommikul liikumiskeeld kehtima ka Bagdadis. Enamus linnast jäigi inimtühjaks, kuid sajad protestijad tulid ikkagi välja.

"Liikumiskeelust hoolimata tuleme välja ja nõuame oma õigusi. Me tahame muuta režiimi. Nad on vahistanud meie inimesi. Nad on teinud meie inimestega asju, mida nad ei teinud isegi ISIS-e võitlejatega. Nad on meid peksnud ja alandanud ning avanud meie vastu tule. Mida me siis sellist tegime? Kas me oleme enesetaputerroristid? Me oleme siin selleks, et nõuda endale ja teistele meie õigusi," rääkis protestija.

Protestijad on enamasti noored, kes nõuavad tööd, kes ei ole rahul, et riigis pole korralikku veevärki ega elektriga varustatust. Tööta on riigis iga neljas inimene.

Tule avamine protestijate pihta tundus meeleavaldajatele niivõrd uskumatuna, et hakkasid levima kuuldused, nagu oleks ründajad hoopis iraanlased. Kaks piiriületuspunkti Iraaniga ka suleti.

"Riik röövib inimesi. Tänavad on kerjuseid täis. Tööd pole - tuled selle peale meelt avaldama ja sind tulistatakse selle eest. Ründajad räägivad Iraani farsi keelt. Üritad nendega rääkida, nad vastavad sulle farsi keeles. Iraaklased ei tulistaks omade pihta," rääkis protestija.

Meeleavaldused said alguse sotsiaalmeedia postitustest ja mingit konkreetset liidrit neil väidetavalt hetkel pole. Praeguseks on võimud jätnud suure osa riigist internetita.

"See on inimeste korraldatud protestiaktsioon, keegi teine ei ole seda organiseerinud. Inimesed on reageerinud ja ei peatu enne, kui valitsus on vahetunud," sõnas protestija.

Mängu muudab islamivaimuliku Moqtada al-Sadri üleskutse üldstreigile. Tema poliitblokk on ise osa praegusest koalitsioonist.

Sarnased meeleavaldused toimusid Iraagis ka möödunud aastal ning nende tagajärjel ei pääsenud peaminister Haider al Abadi teist korda võimule.

Praegune valitsus on võimul olnud 11 kuud ning meeleavaldajate hinnangul on selge, et ka nemad on juurteni korrumpeerunud.