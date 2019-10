Kliimaaktivistid blokeerisid Pariisis kaubanduskeskuse.

Kauplused lõpetasid töö, kuna meeleavaldajad sulgesid kaubanduskeskuse uksed.

Politsei piiras kaubanduskeskuse sisse, et jälgida ühenduse Xtinction Rebellion protestiaktsiooni, millega liitusid ka mõned kollavestide liikumise liikmed.

"On aeg muuta olukorda ja öelda, et meie ühiskond on liikumas kohutavasse õnnetusse inimkonna jaoks. Me tahame näidata, et me oleme siin ja ei anna kunagi alla," ütles üks aktivist, nimetades end Cleaks.