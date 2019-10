Politsei- ja piirivalveamet (PPA) tunnistas, et eksis Danske panga eksjuhi Aivar Rehe otsingute läbiviimisel, kui jättis põhjalikult läbi kontrollimata mehe kodumaja hoovi, mis on pisike ja suhteliselt lage. Edaspidi pööratakse vahetu lähiümbruse uurimisele rohkem tähelepanu.

Siseminister Mart Helme kinnitas, et politsei uurimine tuvastas üheselt, et Aivar Rehe surm oli enesetapp.

PPA ja siseministeeriumi poolt ajakirjandusele antud Rehe surmajuhtumi asjaolude kirjalikus ülevaates märgitakse, et mehe otsinguid alustades lähtuti esmasest infost, et mees on kodust lahkunud ning küsimisel kinnitasid lähedased korduvalt, et on maja hoovi üle kontrollinud.

"Politseinikud käisid korduvalt Rehe majas sees, mille akendest on aed pea täies ulatuses näha ning visuaalsel vaatlusel ei märganud ka nemad surnukeha kohas, kust see leiti," märgitakse ülevaates.

Juhtunu valguses lubab politsei- ja piirivalveamet täiendada oma otsingutega seotud juhendit, kus edaspidi rõhutatakse eraldi eluruumide ja maja vahetu läheduse kontrollimist.

Politsei selgitas ka vastuolu Rehe surma kuupäeva osas. Kui algselt jõudis meediasse info, et Rehe suri 24. septembril, siis tugines see kiirabiarsti ja ekspertide esmasele hinnangule. Pärast seda, kui kriminalistid ja kohtuarst kontrollisid asjaolusid põhjalikult, selgus, et mehe surm saabus kohe tema kadumispäeval 23. septembril.

PPA ja siseministeerium välistasid Rehe surma puhul seose Danske panga rahapesu uurimisega.

"Aivar Rehe ei olnud kahtlustatav, vaid tunnistaja ning uurimises ei ole toimunud pööret, mis kuidagi Rehega seotud. Politsei jätkab rahapesuga seotud uurimist," märgitakse ülevaates.