Kotka-Repinski liikus väliskomisjoni, koalitsioon sai hääletuseks enamuse

Riigikogu juhatus kinnitas Siret Kotka-Repinski lahkumise maaelukomisjoni liikme kohalt ja asumise väliskomisjoni liikme kohale, mis tähendab, et komisjoni liikmete arv tõusis tosinalt 13-ni ning valitsuskoalitsioonil on seal nüüd ühehääleline enamus.

Riigikogu juhatus vähendas seoses sellega Keskerakonna fraktsiooni kohti maaelukomisjonis ja suurendas väliskomisjonis.

Neljapäeval on väliskomisjoni istungil kavas hääletada, kas Urmas Reitelmann (EKRE) saab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liikmeks.

Reitelmanni kandidatuur on seatud eelkõige opositsiooni poolt kahtluse alla, kuivõrd ta on varem meedias esinenud solvavate sõnavõttudega pagulaste ja Eestis elavate venelaste kohta.

Pärast Repinski-Kotka liikumist väliskomisjoni on valitsuskoalitsioonil seal nüüd ühehäälne enamus.

Komisjonide liikmete arvu muutmine pole midagi erakordset ning selleks on vaja vaid fraktsiooni avaldust ning et riigikogu juhatus avalduse heaks kiidaks, kinnitas ERRile Gunnar Paal riigikogu pressiteenistusest. Tema sõnul on võimalik ka selline asjade käik, et pärast neljapäevast hääletust vähendatakse taas väliskomisjoni liikmete arvu ning Repinski-Kotka võib tagasi liikuda maaelukomisjoni, kui Keskerakonna fraktsioon peaks vastava avalduse riigikogu juhatusele tegema.

EKRE esitas Reitelmanni ENPA delegatsiooni pärast seda, kui selle senine liige Jaak Madison valiti Euroopa Parlamenti.

Väliskomisjoni liikmed on peale Kotka-Repinski Enn Eesmaa (esimees, Keskerakond), Marko Mihkelson (aseesimees, Reformierakond), Maria Jufereva-Skuratovski (Keskerakond), Ruuben Kaalep (EKRE), Raimond Kaljulaid, Eerik-Niiles Kross (Reformierakond), Mihhail Lotman (Isamaa), Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond), Anti Poolamets (EKRE), Valdo Randpere (Reformierakond), Indrek Saar (SDE) ja Raivo Tamm (Isamaa).