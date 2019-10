Väliskomisjon otsustab Reitelmanni lülitamise ENPA delegatsiooni neljapäeval

"Praegu otsustasime, et neljapäevaseks istungiks meie nõunikud valmistavad ette otsuse projekti ja siis me lõplikult otsustame, kas komisjon on sellega päri," ütles väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ERR-ile. Tema sõnul sõltub Reitelmanni hääletusele panek komisjoni liikmetest. "Kui keegi seda soovib, siis hääletatakse," kinnitas Keskerakonna liige Eesmaa.

EKRE esitas Reitelmanni ENPA delegatsiooni pärast seda, kui selle senine liige Jaak Madison valiti Euroopa Parlamenti. Reitelmann on varasemalt esinenud solvavate sõnavõttudega pagulaste ja Eestis elavate venelaste suhtes, mistõttu tõsteti küsimus tema sobivusest sellele kohale.

Opositsioonilise Reformierakonna saadik, komisjoni aseesimees Marko Mihkelsin ütles, et kuna ENPA on inimõiguste kaitsmisele pühendunud organisatsioon, siis peaks ka ENPA delegatsiooni liikmed olemas sellised, kellele ei saa selles osas etteheiteid teha.

Mihkelson ütles esmaspäeval ERR-ile, et ootab Reitelmannil vähemalt samasugust oma sõnade tagasivõtmist nagu ta tegi komisjoni liikmete eest esmaspäeval. Ta andis mõista, et sellest võib sõltuda ka otsus, kas komisjon toetab tema saamist Eesti ENPA-delegatsiooni liikmeks.

"Kuna on meedia tähelepanu selles küsimuses, siis on tal suurepärane võimalus seisukoht, mida ta täna komisjonile väljendas, ka avalikkusele meedia vahendusel öelda viisil, kus ta need võtab tagasi või väähemalt rõhutada, et riigikogu liikmena ja väliskomisjoni liikena kõigiti jagab Eesti välispoiitika põhilisi väärtuspõhimõtteid," ütles Mihkelson.

Reitelmann ütles samas esmaspäeval ERR-ile, et on juba vabandust palunud ega pea uuesti vabandamist vajalikuks.

"See oli viga, et ma seda postitasin, loomulikult oli viga, seda ma tunnistan ja selle eest olen ka vabandanud," ütles Reitelmann.

Küsimusele, kas ta ei tahaks seda uuesti avalikult teha, vastas Reitelmann, et ei pea vajalikuks ühe asja eest mitu korda vabandada. "Ma olen omal ajal vabandanud selle eest avalikult. Ja tsiteerides Mihhail Sergejevitš Gorbatšovi, kes küsis ka, mitu korda me ühe asja eest vabandama peame, siis ma olen juba vabandanud," ütles Reitelmann ERR-ile.

Viitele, et oponentide hinnangul võivad Eestile vaenulikud jõud hakata Reitelmanni ära kasutama, vasta ta: "Et ma piltlikult öeldes hääletan Venemaa huvisid järgides või? Mitte kunagi!"

"Vene delegatsioon teeb seda, kui nad tahavad, nad teevad seda nagunii. On neil põhjust või ei ole põhjust, see põhjus leitakse alati. Kui keegi tahab hakata jaurama, siis nad seda ka teevad. Aga mina ei usu, et Eesti delegatsiooni üks liige oleks määrav. Need on palju suuremad mängud, mida seal mängitakse," rääkis ta.

Riigikogu väliskomisjonis on koalitsioonil ja opositsioonil võrdne arv saadikuid.