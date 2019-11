Mitu välispoliitikat Eestil on ja milline on meie Vene-poliitika? Veebisaate "Otse uudistemajast" külaline on sel kolmapäeval keskerakondlane Maria Jufereva-Skuratovski, riigikogu väliskomisjoni liige ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht.