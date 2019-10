Peaprokurör soovitab põhiseadust tutvustada näidendi, koomiksi või mõminaräpiga

Riigi peaprokurör Lavly Perling pakkus põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamiseks välja idee, et seda võiks teha ka näidendi või poulaarsete telesarjade kaudu. Noorema publiku jaoks soovitab ta põhiseadust tutvustada koomiksi või mõminaräppari kaudu.

"Prokuratuur teeb ettepaneku, et põhiseaduse tutvustamiseks võiks läbi viia loenguid või arutelusid, kus erinevate organisatsioonide esindajad käsitlevad põhiseadust enda tegevusvaldkonnast lähtudes. Prokuröride seast tuli ka ettepanekuid, et laiema publikuni jõudmiseks võiks paluda mõnel Eesti autoril luua põhiseaduse kohta näidend või luuletus või leida võimalus vaadatuimatesse telesarjadesse põhiseaduses sätestatut põimida. Noorema põlvkonnani jõuab ehk edukamalt koomiksi, mõminaräppari loo või youtuber'i kajastuste kaudu," kirjutas peaprokurör Perling justiitsminister Raivo Aegile saadetud kirjas.

Lisaks soovitab Perling põhiseadust tutvustada seinakalendril ja teistel klassikalistel kandjatel. Peaprokurör lubab ka prokuratuuri aastaraamatus siduda vähemalt ühe artikli põhiseadusega ning aidata XXXVI Eesti Õigusteadlaste Päevi korraldada.

Perling selgitab, et põhiseadusele 100. aastapäeval sellele suurema tähelepanu pööramine, püüd nooremat põlvkonda kõnetada ning kõigile meelde tuletada, et kellegi põhiseadusliku õigusega kaasneb kellegi teise kohustus ja vastupidi, on hästi seatud fookus.

"Prokuratuur on sageli seotud põhiseaduslike riivetega ja me toetame tegevusi, millega kasvab inimeste õigusteadvus selles vallas, millal siis ikkagi võib põhiõigusi riivata ja ku idas ning miks seda riigi õiguskaitseasutused teevad ikka proportsionaalset ja teiste inimeste kaitseks," märkis Perling.

Justiitsministeerium soovib tähistada 2020. aastat põhiseaduse aastana ning tutvustada ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt inimeste põhiõigusi. Justiitsministeerium saatis saatis riigiasutustele, haridusasutustele, vabaühendustele ning teistele organisatsioonidele üleskutse mõtlema kaasa ja pakkuma ideid, milliste tegevustega oleks võimalik väärikalt tähistada põhiseaduse 100. aastapäeva .