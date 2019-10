"Justiitsminister ütles mulle, et minu kandidatuuriga ta valitsusse ei lähe. Ma võtsin nädalavahetuse järelemõtlemiseks, kas olen valmis kohusetäitjana jätkama," lausus Perling ERR-ile. "Ma sain aru, et selle otsuse tingis ühe koalitsioonipartneri vastuseis. Ma ei tea, kes võiks olla uus riigiprokuröri kandidaat. Ma ise näeksin, et ta tuleks prokuröride seast."

Perling lisas, et ta soovib riigiprokuratuurile kõige paremat juhti ja plaanib selle nime ka justiitsministrile välja käia.

"Neid inimesi, kes selle ameti välja kannavad, on rohkem kui üks," ütles Perling.

Justiitsminister Raivo Aeg ütles ERR-ile, tuleb hakata tegelema uue kandidaadi leidmisega.

"Täna mul teist kandidaati pole, ma pole kellegagi rääkinud, lootsin kuni tänase päevani, et kokkulepe ühel või teisel moel võiks sündida," ütles Aeg. "Poleks olnud viisakas hakata paralleelläbirääkimisi pidama, EKRE pole kedagi välja pakkunud. Aga kuna Perlingu kandidatuur ei leidnud toetust, eks ma teen siis järgmise ettepaneku."

Perlingu ametiaeg lõppeb 31. oktoobril. Justiitsministeerium teatas ERR-le, et valitsuses kokkulepet Lavly Perlingu jätkamise osas ei ole ja kuna järgmisel nädalal ei ole peaministrit, siis protseduuriliselt ei ole võimalik enne Perlingu ametiaja lõppemist uut peaprokuröri ametisse nimetada.