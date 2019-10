Följeton: praktiline abivahend põhiseaduse promomiseks

"Prokuröride seast tuli ka ettepanekuid, et laiema publikuni jõudmiseks võiks paluda mõnel Eesti autoril luua põhiseaduse kohta näidend või luuletus või leida võimalus vaadatuimatesse telesarjadesse põhiseaduses sätestatut põimida. Noorema põlvkonnani jõuab ehk edukamalt koomiksi, mõminaräppari loo või youtuber'i kajastuste kaudu," kirjutas peaprokurör Lavly Perling justiitsminister Raivo Aegile saadetud kirjas.

Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem.

Mõminaräpp

a sa ei tulnud siia rääkima täna

ja kui tulidki, siis ainult põhiseadusest, mina ka

sest ma väga tahan sellest rääkida

ma võtan jope, tellin takso, hüppan peale, sina ka

nagu põhiõigused ja vabadused läbi öö

üldsätete lõhna peale tõuseb päike, mina ka

mina ka, mina ka,

a sa lähed seadusandliku võimuni välja, mina ka.

Telesaade

Teineteise kohta öeldud halvad sõnad on Rannamaja noored tülli ajanud ja suhete klaarimiseks korraldavad nad "jook näkku" mängu. Tahvel saadab paarid ekstreemsele topeltkohtingule Rummu karjääri ning lühikese Kristo ja Merylini romantilisele kohtingule Haapsallu. Siis aga toimub järjekordne vallaliste pidu ja lühema Kristo ning Merylini vahel tekkinud tunnetesse lööb kiilu põhiseaduse paragrahv 162: "Põhiseaduse I peatükki "Üldsätted" ja XV peatükki "Põhiseaduse muutmine" saab muuta ainult rahvahääletusega."

Näidend

1. Vaatus

Polonius: Mida te loete, mu prints?

Hamlet: Eesti Vabariigi põhiseadust.

Polonius: Mis lahti on, mu prints?

Hamlet: Kelle vahel?

Polonius: Pean silmas seadusandlikku ja täidesaatvat võimu.

Hamlet: Vat ei tea, pean ilmselt võtma lisaks ...

Polonius: Mille?

Hamlet: Seaduse, mis kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest.

2. Vaatus

Hamlet: Haa, haa! Kas olete iseseisev?

Ophelia: Mu isand?

Hamlet: Kas sõltumatu olete?

Ophelia: Mis teie kõrgus sellega öelda tahab?

Hamlet: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

Ophelia: Kuidas kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas, mu prints?

Hamlet: Eks riigikogu valimisega ja teiseks rahvahääletusega.

3. Vaatus

Hamlet: Olla või mitte olla - see on küsimus.

Mis oleks üllam - pöörduda riigiasutuste,

kohalike omavalitsuste

ja nende ametiisikute poole

eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid?

Või, tõstes relvad hädamere vastu,

pöörduda arupärimisega Vabariigi Valitsuse

ja tema liikmete,

Eesti Panga nõukogu esimehe

Eesti Panga presidendi,

riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole.

See oleks lõpetus, mis hardasti

on ihaldatav: pöörduda ja magada.

4. Vaatus

Hamlet: Mis, kas rott!

Polonius: Ei, see on Eesti Vabariigi põhiseadus!

Hamlet: Haa! Haa!

Lõpp

Luuletus

Põhiseadus on meie toas,

on paragrahve ja lõike,

kohustusi ja õigusi

ja palju peatükke ka.

Põhiseadus on meie toas

ja meie riigis ka

ta nagu ahelais väänleb,

kui tema saaks kõnelda!

Youtube

Tänane video on telefoni prank, kus me ratifitseerisime ja denonsseerisime Eesti Vabariigi lepingud, mis muudavad riigipiire ja mille rakendamiseks on tarvis Eesti seaduste vastuvõtmist, muutmist või tühistamist ning mõtlesime välja võimalikult idiootsed põhjused, miks me ratifitseerime ja denonsseerisime aka calling in sick to places we don't work at. Kusjuures Youtube ei lase mul mitte kuidagi Põhiseaduse preambulit videotele peale panna, mis on nende poolt small dick energy.

Koomiks

Põhiseadus. Autor/allikas: Allah Pugatchova

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.