Aeg lubab paari nädalaga uue peaprokuröri osas lahendust

Aeg ütles valitsuse pressikonverentsil, et tema on peaprokuröri kandidaadi nimetanud. Justiitsminister soovib, et praegune peaprokurör Lavly Perling jätkaks selles ametis ka järgmised viis aastat. Aegi sõnul on tal selleks ka oma erakonna ehk Isamaa toetus olemas.

"Mis puudutab teemat laiemalt, siis peaprokuröri kandidatuuri nimetamine on justiitsministri kohustus. Loomulikult käib see läbi konsultatsioonide koalitsioonipartneritega. Loodan pari nädalaga leida lahendusele," lubas justiitsminister Raivo Aeg.

Kui Keskerakond on Perlingu jätkamise suhtes pigem toetaval seisukohal, on EKRE poliitikud suhtunud sellesse kriitiliselt. Ajakirjanduses on spekuleeritud ka nimedega, keda EKRE näeks Perlingu asemel sel ametikohal - läbi on käinud Urmas Simoni, Priit Kama, Oliver Nääsi, Taavi perni ja mitmete teiste nimed.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ütles siseministerist EKRE esimees Mart Helme, et tema ei hakka nimedega avalikult spekuleerima.

"Me ei nimeta ühtegi nime enne, kui meil tekib konsensus. Me ei hakka ajakirjanduses ja ühiskonnas tekitama ažiotaaži nimede ja sellega, kes on kelle kandidaadid," sõnas Helme.

Riigi praeguse peaprokuröri Lavly Perlingu ametiaeg lõpeb juba 31. oktoobril.