"Mina olen seisukohal, et Perling on saanud hakkama edukalt. On fakt, et ajaraam tõmbab kokku. Tänase seisuga möönan, et valitsuses pole Perlingu osas konsensuslikku arusaama. Perling jätkab ilmselt mõnda aega kohusetäitjana, seejärel tuleb mul endal ja valitusel järgmised sammud astuda," rääkis Isamaa liige Aeg kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Lavly Perlingu ametiaeg lõpeb juba 31. oktoobril, tema uueks ametiajaks määramise vastu on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Peaprokuröri nimetab ametisse valitsus justiitsministri ettepanekul. Aeg soovib Perlingu nimetamist teiseks ametiajaks.

Aeg lisas, et on Perlinguga korduvalt kohtunud ning ausalt ja avameelselt kõik läbi arutanud, ka võimalikud perspektiivid. "Perling on nõus jätkama, aga kas ka kohusetäitjana, siis selles pole me veel täpselt kokku leppinud," ütles Aeg, lubades seda teha nädala jooksul.

Aeg lausus, et sisemiselt on Perling häiritud praegusest olukorrast ja tema suunas tehtud süüdistustest.

EKRE pole Aegi sõnul peaprokuröri kandidaadi osas teinud talle ühtegi ettepanekut ega väljandanud soovi, kelle nad omalt poolt sooviksid nimetada peaprokuröriks.

Aeg märkis infotunnis, et tema ei nõustu väidetega, mille kohaselt pole prokuratuur oma ülesannetega hakkama saanud. Ta märkis, et prokuratuur on Perlingu juhtimisel olnud edukas organiseeritud kuritegevuse vastu suunatud võitlusega, lisaks on tähelepanu all alaealiste poolt ja suhtes toime pandud kuriteod ning menetlustähtajad on lühenenud.

"Palju on ära tehtud. Annan positiivse hinnangu kogu prokuratuuri tööle ja peaprokurörile," lausus Aeg.

Küsimusele, kas EKRE vastuseisu Perlingule võis põhjustada uurimise algatamine eksminister Marti Kuusiku vastu, vastas Aeg: "Seda ma ei oska öelda ja pole ka küsinud."

EKRE Aegi kinnitusel justiitsministeeriumi haldushalas ei toimeta. "Meie seisukohad ei kattu ja jäävadki mitte kattuma, kuid koalitsioonis tuleb leida kompromisse, mõned ütlemised alla neelata ning tuleb edasi minna."