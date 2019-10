Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne ütles ERR-ile, et Eesti on tänaseks saavutanud teatava majandusliku heaolu ning muutunud seeläbi atraktiivseks kolmandatest riikidest pärit prostitutsiooniga tegelevatele välismaalastele ja ka neid kupeldavatele kurjategijatele.

"Oma töös näeme, et selliste juhtumite arv on viimase aasta jooksul kasvanud. Eestis on sel aastal olnud üle 40 juhtumi, kui kolmandatest riikidest pärit naised osutasid siin tasu eest seksuaalteenuseid, väärkasutasid seeläbi Schengeni viisa või viisavabaduse tingimusi ning neile oli tehtud ettekirjutus Eestist lahkumiseks," rääkis Ranne ERR-ile.

Päritoluriikidena tõstis Ranne esile Ukrainat ja Venemaa Föderatsiooni.

ERR küsis PPA-lt täiendavalt, et milles antud juhtudel seisneb Schengeni viisa või viisavabaduse tingimuste väärkasutamine.

PPA pressiesindaja Viktoria Korpan selgitas, et lähtudes välismaalaste seadusest lõpetatakse viisavabadus ehk riigis viibimise aeg ennetähtaegselt, kui on alus arvata, et välismaalase Schengeni riikide territooriumile saabumise väidetav eesmärk ei vasta tegelikule eesmärgile ja on põhjust kahelda välismaalase usaldusväärsuses.

Samuti võib tema sõnul Schengeni lühiajalise viisa kehtetuks tunnistada, kui on alust arvata, et välismaalase väidetav reisieesmärk ei vasta tegelikule eesmärgile ja on olemas põhjendatud alus kahelda välismaalase esitatud täiendavate dokumentide ehtsuses või nende sisu õigsuses ja tema avalduste usaldusväärsuses.

"Samuti tunnistatakse viisaeeskirja järgi välismaalase viisa kehtetuks, kui selgub, et selle andmiseks vajalikud tingimused ei ole enam täidetud ja viibimise eesmärgi ja tingimuste kohta esitatud põhjendused ei ole olnud usaldusväärsed," lisas ta.

"Pärast viibimisaja lõpetamist või viisa kehtetuks tunnistamist teeb PPA väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel ettekirjutuse Eestist lahkumiseks, mis võib olla vabatahtlik või sundtäidetav, ning kehtestab sissesõidukeeldu Schengeni territooriumile," selgitas Korpan veel.