Tallinna Sadama kaubamaht kahanes kolmandas kvartalis järsult

Eelkõige vähenes kaubamaht vedellasti mahu languse mõjul.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ei ole vedellasti languses midagi erakorralist, kuna see on tingitud eelkõige üldisest turu nõudluse vähenemisest tumedate naftasaaduste osas, mida mõjutavad järjest karmistuvad nõuded laevakütuste väävlisisaldusele.

"Konkurents vedellasti osas on jätkuvalt väga suur, vedellasti käitlemine on projektipõhine äri ning kvartaalsed mahud seetõttu volatiilsed. Vedellasti langust aitas osaliselt kompenseerida puistlasti ligi 30-protsendiline tugev kasv," selgitas Kalm.

Samas reisijate arv kasvas 3,5 protsendi võrra 3,6 miljoni reisijani ja laevakülastuste arv 7,3 protsenti 2290 külastuseni, teatas Tallinna börsil noteeritud riigifirma.

Reisijate arv kasvas seejuures kolmandas kvartalis eelkõige Tallinna-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Kokku suurenes Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus 96 000 reisija võrra ehk 3,5 protsenti.

"Eckerö Line'i ja Tallinki poolt juunis Muuga-Vuosaari liinil alanud sõidukitega reisijate teenindamine on väga hästi käivitunud. Kaugemalt pärit reisijad hindavad võimalust reisida soodsamalt ja vältida samas Tallinna ja Helsingi ummikuid," märkis riigifirma juht.

Kalm lisas, et talle teeb head meelt ka see, et soomlastest reisijate arv on taastunud ning kruiisireisijate huvi Eesti külastamise vastu on jätkuvalt suur.

Nimelt saavutas Tallinna ja Saaremaad külastanud kruiisireisijate arv üheksa kuuga rekordi ehk 641 000 reisijat, mida on 3000 reisijat enam kui eelmisel aastal kokku.

Stockholmi ja Peterburi liinidel samas reisijate arv veidi langes.

Võrreldes eelmise aastaga vähenes Tallinna Sadama üheksa kuu kaubamaht kokku 8,3 protsenti ehk ligi 14,3 miljonile tonnile, teenindatud reisijate arv jäi mullusele tasemele ehk 8,3 miljoni reisija juurde.