Janek Mäggi: valitsusliikme töö oli tüütu

"Ma arvasin, et ministril on tähtis töö. Tegelikult on see töö nagu iga teinegi - sageli pööraselt üksluine ja tüütu. Peab palju lugema, istuma liiga palju koosolekutel, sealhulgas valitsuse istungitel, kus parem on olla vait," rääkis Mäggi ajakirjale.

Mäggi ütles, et näiteks ei meeldinud talle mängida kuus tundi kappi justiitsminister Urmas Reinsalu "lavastatud etenduses", kus välisminister Sven Mikser sai peaosa: "See oli kurikuulus päev, kui arvati, et nüüd läheb valitsus lõhki. Vaidlus käis ränderaamistiku ümber. Mikser ütleb, et on vaja, Reinsalu ütleb, et ei ole vaja. Ja nii kuus tundi järjest! Kõigepealt vastasin neli tundi e-kirjadele, siis tüdisin neist, said tehtud. Seejärel mängisin kaks tundi internetis kabet. Midagi öelda ei olnud vaja, kaasa rääkida ei saanud. Ära minna ka ei saanud, sest kvoorum hakkas ära vajuma. Olin tubli toolinühkija."

Samuti häiris Janekit riigihalduse ministri liiga kitsas vastutusala. Kui peaminister Jüri Ratas tegi ettepaneku samas ametis jätkata, ta loobus, sest oleks soovinud saada pigem rahandusministriks.

Mäggi osales ka usinalt riigikogu valimiskampaanias, kohtus tuhandete inimestega ja jagas laiali 10 000 reklaampastakat: "Üsna tihti oli see aga väga tänamatu töö, mille eest sain pigem ainult sõimata. Mind saadeti sadu ja sadu kordi kõikvõimalikesse pimedatesse kohtadesse."

Mäggi hinnangul ei väärinud see kõik enam teistkordset "ohverdust", kuid ministrikogemust ta ei kahetse.

Janek Mäggi oli Keskerakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuses riigihalduse minister 2. maist 2018 kuni 29. aprillini 2019.