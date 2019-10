Viljandi Lastepargis avati Eesti suurim trikirada.

Uuel rajal võib sõita kõigega, millel rattad all. Pumptrack on juba olemas Pärnus, Kiviõlis, Tallinnas ja Roosna-Allikul, kuid Viljandi üheksa kurviga rada on pikim ja võtab enda alla 2000 ruutmeetrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inglise keeles on selle nimi pumptrack. Eesti keeles head vastet ei olegi. See nimi tuleneb sellest, et rajal tuleb sõita pumbates. Sel rajal kahjuks ei saa vändata ja hoogu genereeritakse läbi keha liigutamise ehk siis pumpamise," kirjeldas trikiraja ehitanud ettevõtja Henri Kalm.

Kohalikud on juba mõnda aega saanud uut rada proovida. "Mina käin iga päev siin ja mulle täitsa meeldib see. Siin on pikad rajad ja saab suurt hoogu võtta," rääkis 13-aastane trikirattur Markus Sillaots.

"Mul ei olegi see põhiala, ma sõidan motokrossi ka. Aga see on lihtsalt teine hobi, millega ma tegelen," sõnas üheksa-aastane Marten Raud.

Eesti ja Viljandi parimad ekstreemsportlased näitasid laupäeval, milliseid trikke sellel rajal tegelikult teha saab. Eriline imetlusobjekt oli Euroopa meister Roomet Säälik, kes alles paar aastat tagasi vahetas tõukeratta BMX-ratta vastu.

"Ma pean ütlema, et see on üks kõige kõvemaid radasid, kus ma käinud olen. Kui ma Viljandisse satun, siis sõidan siin läbi. Sellistes kohtades on hästi hea sooja teha. Hüpekatest ja küngastest üle sõitmine treenib kogu keha ja saad kõik lihased soojaks," selgitas Säälik.

Mõtte rajada Viljandisse trikirada käis välja kohalik Rotary klubi. Lõviosa rahast tuli kohalikelt ettevõtetelt. "Meie osa oli 15 000, sellega me saime hästi hakkama. Linna poolt tuli 27 000. Kokku läks see umbes 120 000," rääkis Viljandi Rotary klubi president Märt Hinrikus.

Tähelepanuväärne on see, et koos linnavalitsuse ja ettevõtjatega, kes õla alla panid, kulus ideest teostuseni ainult viis kuud.