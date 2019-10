Kolme lapse surmaga lõppenud gaasiõnnetuse uurimine päädib kokkuleppega

"Uurijad jõudsid järeldusele, et katel oli töökorras ja õnnetuse põhjustas lõhutud torusüsteem gaasikatla küljes," võttis asja kokkuleppemenetluses kohtusse saatnud vanemprokurör Sild uurimise järelduse Eesti Päevalehele kokku.

Tegemist oli nn toru-toru-süsteemiga gaasiküttekatlaga, mis tähendab, et väiksem toru on suuremas torus, mis suundub õue: sisemise ehk väiksema toru kaudu liiguvad suitsugaasid välja ja suuremast torust liigub põlemisõhk katlasse. "Siin oli antud juhul gaasikatlast väljuv ja õuest värsket õhku toov välimine toru lõhutud ning sisemine toru samuti katki, mistõttu gaasijäägid sattusid katlaruumi," selgitas Sild.

"Tunnistajad viitasid, et mõnikord eemaldavadki omanikud iseseisvalt välimise toru, et suurendada katla töökindlust ja vältida kondensi tekkimist külmal ajal – siis ei teki näiteks jääd. Spetsialistid ise ei eemalda seda toru aga kunagi," võttis Sild kokku spetsialistide ütlused.

Selle saatusliku välimise toru leidis mullu oktoobri alguses paarismaja krundilt naaber ning ka katlaruumis avanev vaatepilt näitas, et toru oli lihtsalt katla küljest rebitud. Uurimise käigus suudeti tõendada: toru oli eemaldanud pereisa, ent mis põhjusel see lõhuti, uurijad ei tea, sest ülekuulamisel ning siis juba kahtlustatavana keeldus pereisa ütluste andmisest. "Ka pole isa otsesõnu öelnud, et jah, mina tegin," tõdes Sild, rõhutades, et kindlasti ei lõhutud toru tahtlikult sooviga surma põhjustada ning seetõttu kõlabki süüdistus: surma põhjustamine ettevaatamatusest.

Vanemprokurör ei soostunud kokkuleppe sisu enne kohtuistungit avalikustama, kuid nentis, et prokuratuuri hinnangul on pereisa oma kolme lapse surmaga juba saanud kõige rängema karistuse, mida üldse võib ette kujutada, ning seda asjaolu on kokkulepet sõlmides arvestatud.

Kohus arutab asja lähinädalatel kinnisel istungil.