Oktoobris saab karistust kartmata loovutada ebaseaduslikku relvastust

Politsei on kinnitanud, et nad on oktoobris humaansed. Just nende suhtes, kellel on kodus ebaseaduslikud relvad või ebaseaduslikku laskemoona ja kes tuleb seda vabatahtlikult ära andma.

Nagu "Aktuaalse kaamera" uudisloost selgus, on ka näiteks üksiku padruni omamine ilma vastava loata ebaseaduslik.

"Kui inimene nüüd leiab sellise padruni, siis tekkib tal teatamiskohustus. Ja teatamiskohustus on selline, et koheselt tuleks sellest anda teada 112-le helistades. Ka mittekorras tulirelva või selle osa hoidmine on ebaseaduslik ja karistatav kriminaalkorras," selgitas Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi. "Kui selline padrun [luba mitte omava inimese juurest] leitakse, siis on tegemist relvaseaduse sellise kergema rikkumisega ehk väärteoga. Kui on juba üle 200 neid padruneid, siis on tegemist juba kuriteoga."

Karistusseadustiku järgi ongi vääetegude puhul karistuseks kuni 300 trahviühikuline rahatrahv või arest. Ja kuritegude puhul on kuni kolmeaastane vangistus või rahaline karistus.

Saaremaal on oktoobris politseile loovutatud üks relv.

"Ja see on nüüd see koht, kus selle kampaania korras inimesi tuua mõttele, et jah, mul on ka see asi ja selle relva või laskemoona võiks ära anda ja seda siis ei ole. See oleks turvalisem, see oleks seaduslik ja siis mul oleks endal ka hing rahul, et ma kuidagi ei ole kurjategija," märkis Juhandi.