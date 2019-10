ERR-i žürii: Jüri Ratase ja Kaja Kallase väitluse võitis Kallas

Erkki Bahovski, Diplomaatia

Tunnistan, et mina ei tea, kas ja mida peaks hakkama peale II pensionsambaga. Seetõttu jäävad kired selle küsimuse ümber mulle ka veidi kaugeks. Osaliselt seetõttu oli lihtsam vaadata ka "Esimese stuudio" debatti peaminister Jüri Ratase ja Reformierakonna esimehe Kaja Kallase vahel. Ehkki muidugi ainult pensionist juttu ei olnud.

Aga kui keegi küsiks, millest siis lõppkokkuvõttes räägiti, siis seda ma ei teagi.

Kas keskmisele televaatajale lähevad korda säärased sõnad nagu "indekseerimine", "konjunktuur", "fiskaal-" jne? Ainuke arusaadavam asi oli küsimus seitsmeeurosest pensionitõusust, aga ka seal jõuti kiiresti üksteise süüdistamise ja minevikupattudes urgitsemiseni.

Vaatamata tõsisele näole, usun, et Jüri Ratas tundis ennast stuudios hästi. Põhjus? Üle tüki aja ei pidanud ta vabandama EKRE poliitikute ütluste pärast, ehkki pidi just välja astuma oma valitsuse sotsiaalminister Tanel Kiige eest.

Võib-olla jõudis tõele kõige lähemale Kaja Kallas, kes tuletas meelde, et reaalset maksudebatti ju ei olnud.

Kas siis on eelarvetasakaalu põhimõte või ei ole? Kas on meil mingi seos Euroopa Liidu eelarvega või Euroopa maksutrendidega üldisemalt? Võib-olla oli saateaeg liiga lühike selle küsimuse arutamiseks, aga mida hakata peale EL-i enda maksutuluga, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust? Kas tuleks kehtestada üldine EL-i maks?

Aga mida teeb Eesti, kui Euroopa Liidu raha jääb vähemaks? Kas tulevad lisamaksud?

Äkki võiks mõnikord ka neid küsimusi arutada selle asemel, et teineteise jutu vahele pidevalt segada.

Hinded? Keeruline. Võib-olla koolipoisi kolm mõlemale – teemat ju tunti, aga sellest ei tahetud rääkida ja segati vahele üksteisele.

Catlyn Kirna, Tallinna ülikool

Arutelu all olid olulised teemad ja debatist tulid välja selged erimeelsused, kuigi oleks mõlemalt poolt tahtnud selgemaid sisulisi plaane ja seisukohti.

Kaja Kallas on muutunud väitlusoskuste osas paremaks, sest ründas valitsust, aga kaitses samal ajal valitsuse positiivseid ideid, mis rahvale meeldivad. Näiteks, et pension üldse tõuseb. Samuti tasub märkida, et Kallas ei lasknud Ratasel viidata eelmistele valitsustele nagu need ei oleks olnud tema enda omad.

Jüri Ratas oskab alati kõigest välja rääkida ja suutis ka sel korral jääda rahulikuks. Ta tundub olevat ka Kallase stiiliga harjunud ja loodab sellele, et Kallas segab vahele ja siis ta ei pea oma juttu lõpetama. Selles osas oleks tahtnud kindlasti rohkem näha, sest Kallase kriitikale ta tegelikult hästi ei vastanud.

Anvar Samost, ERR

"Esimeses stuudios" kohtusid seekord kaks erinevat, aga samal ajal sarnast inimest. Peaminister Jüri Ratas oleks parema meelega kuskil mujal midagi muud teinud ja ei hakanud seda väga varjama. Suurima opositsioonierakonna juht Kaja Kallas oleks ilmselt samuti midagi muud teha eelistanud, kuid roll oli ette antud ja seda otsustavamalt ta seda täitma asus.

Juba paari esimese minuti järel mõtlesid paljud vaatajad: ma olen seda kõike juba kuulnud. Ega nad ei eksinud.

Kallas oli noriv, Ratas kaitseasendis. Pensionitõus, järgmise aasta eelarve. "Eks opositsioon teeb oma tööd." "Majandus on kasvanud, aga samas olukord on läinud halvemaks." "Laseme lause lõpetada." "Valijad soovivad selget maksusüsteemi."

Ratas tegi vahepeal Ansipit, puistas arve, fakte ja detaile. Ühel eredamal hetkel tuli Ansip ka nimeliselt jutuks ja siis esitas peaminister paar lauset lausa ekskolleegi intonatsiooni ja žestidega, ilmselt tahtmatult.

Lõpuks küsis Kallas Ratase pakutud maksudebati kohta üsna tabavalt: kus on see debatt, mis on sinu idee, mis sa tahad siis teha, mis on need muutused? Ratas vastas ootuspäraselt, et eelarvestruktuur tuleb üle vaadata, et maksudebatti tuleb pidada järgmisi riigikogu valimisi silmas pidades.

Korraks käis peaministri jutust läbi maamaksu märksõna ja saate viimastel sekunditel ka suurte digitaalsete platvormide maksustamine. Aga debatti muidugi ei olnud.