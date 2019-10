Kaja Kallas Jüri Ratasele: pidevalt maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt

Peaminister Jüri Ratas käivitas septembris avalikult maksudebati, kutsudes soovijaid sotsiaalmeedias üles esitama oma ideid vajalike muudatuste kohta.

"Jüri Ratas räägib kogu aeg, et tuleb maksudebatti pidada. Kus on see debatt? Mis on sinu ideed? Mida sa tahad siis teha? Millised maksud sa tahad kehtestada? Või mida sa tahad ära kaotada? Selles mõttes minule tundub, et see maksudebati jutt, et tuleb algatada maksudebatt, tähendab seda, et tegelikult valmistatakse pinnast ette selleks, et minna mööda riigieelarve tasakaalust või kehtestada uusi makse. Aga sellisel juhul ma ei ole kuulnud Jüri Rataselt mitte ühtegi ideed, mis on siis see sinu maksusüsteem, mida sa tahad kehtestada. Mis on need muutused, mida sa tahad kaasa tuua? Ütle üks mõte. Mis makse sa tahad kehtestada? Alustagu selle debatiga, tulgu nende maksude ideedega välja," rääkis Kaja Kallas ETV saates "Esimene stuudio".

Ratas tõi vastuseks välja mitu maksudebatiga seotud ideed. "Võtame kas või OECD hinnangud. See on olnud päris mitmed aastad, mis tõesti soovitab Eestile miinuseelarvet, tasakaalust väljas eelarvet ja ütleb, et see raha tuleb suunata näiteks ühel aastal infrastruktuuri. See on üks koht, kus pidada debatti," rääkis peaminister.

"Ütle otse välja - sa tahad minna riigieelarve tasakaalust välja," nõudis seepeale Kallas.

Samuti tuleb Ratase sõnul debatti pidada eelarve revisjoni ja konkreetselt maksude üle.

"Vaadata üle, mis teenuseid me pakume, mis mahus me pakume ja kas me seda struktuuri muudame. Kolmas koht on igal juhul maksudebatt, mis tuleb pidada. Kas tõstame mingeid makse? Kas me ei tõsta mingeid makse? Võib-olla me mingeid makse langetame? Me peame arvestama, et teatud teenused ühiskonnas siis ka muutuvad. Seda debatti tulebki pidada rahulikult," rääkis ta.

"Ja siin kõrval on veel neljas väga suur osa, mis on seotud tänaste kliimaeesmärkidega Euroopa Liidus ja Eestis," lisas Ratas.

Ratas märkis, et tema hinnangul ei ole ühelgi riigikogu erakonnal praegu õigust midagi maksudega kardinaalselt ette võtta. "Küll aga tuleks valmistada ette ka 3,5 aasta pärast valimisi ja öelda valijatele, et jah, meie näeme näiteks kas autode suuremas kilovatis teatud maksustamist, või me näeme teatud maksumuudatust maamaksu hindade muutmises. Meie oleme valitsusega selgelt otsustanud, et läheme eelarverevisjoni peale. See on väga suur osa sellest maksudebatist," ütles peaminister.

Kallast Ratase vastus ikkagi ei rahuldanud. "Ma siiski ei saanud vastuseid Jüri Rataselt, et mis on need uued maksud, mida ta tahab kehtestada. Enam-vähem sellest jutust ma sain aru, et ta soovib loobuda riigieelarvetasakaalu printsiibist. Aga mis on siis need uued maksud, mida ta soovib kehtestada?" rääkis ta.

"Ma olen selles mõttes sellega nõus, et me peaksime rääkima sellest, et inimesed töötavad, elavad ja teenivad tulu teistmoodi kui nad teenisid siis, kui maksusüsteem üldse selliselt paika pandi. Me peaksime rääkima sellest, kuidas maksustada töötamist, sellest, et töötamisel on liiga suur maksude osakaal. Me peaksime rääkima digitaalsete ettevõtete maksustamisest. See oleks see asi, millest me võiksime rääkida," loetles Kallas.

"Aga mina ootaks siiski, et kui sa soovid seda debatti alustada, siis palun nimeta need asjad, need maksud, mida soovid kehtestada, mida ära jätta. See pidevalt maksudebatist rääkimine ei ole veel debatt," kordas ta.

Ratas rõhutas, et erinevad maksud ei ole ainsad lahendused maksusüsteemis, vaid sinna hulka kuuluvad ka eelarvetasakaalu ja revisjoni küsimus.

"Reformierakonna auesimehe Siim Kallase ettepanek teha kinnisvaramaks on üks lahendus. Minu meelest tuleb hoida kõiki neid teemasid laual. Sealhulgas, mida ka sina pakkusid - tuleks väga tõsiselt mõelda ka nendest samadest suurte digitaalsete platvormide maksustamisest," lisas peaminister.