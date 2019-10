Tema sõnul on vabakaubandus olnud ilmselgelt kasulik, kaubandussuhetest on kasu olnud ka rahu hoidmisel, vahendasid ERR-i teleuudised.

Tuleks aga järele mõelda, miks paljud inimesed tunnevad end kõrvalejäetuna, eriti tehnoloogiasaavutusi puudutavates küsimustes. Sellega tuleb Georgieva hinnangul tegeleda.

IMF-i juht rõhutas, et tagasiteed ei ole, sest me oleme omavahel seotud.

"Me peame (vaba)kaubanduse eeliseid kaitsma, sest see on vajalik majanduskasvu, töökohtade ja vaesuse vähendamise pärast. Kaubanduspingete tõttu kaotavad kõik. Seega, meie sõnum on: me peame uuesti looma kaubandusvõimekuse, mis loob kasvu kogu maailmas. Selleks tuleb tunnistada, et eri osapooltel on erinevad mured seoses kaubandusega, neid tuleb hoolikalt kuulata ja leida võimalused nende lahendamiseks. Me peame looma õiglase, läbipaistva ja kasu toova kaubandussüsteemi," selgitas Georgieva.