PPA mängis Koidula piiripunktis läbi tuhandete põgenike saabumise Eestisse

Õppusel HotSpot 2019 keskenduti toimingutele vastuvõtupunktis, mille tarbeks rajati Koidula raudteepiiripunkti suur vastuvõtukeskus, kus tuli läbi mängida kõik põgenikega seotud menetlusetapid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Stsenaariumi järgi on meil tulemas juba mõningate nädalate jooksul kolm tuhat sisserändajat - see on stsenaariumi järgi. Täna reaalselt me harjutame numbritega sadadesse ehk meil on erinevad lained, kus tulevad sellesse alasse sisse 50 kaupa, kümne kaupa," selgitas õppuse juht, PPA kriisimeeskonna juht Marti Magnus.

Stsenaariumi järgi saabusid vastuvõtupunkti Süüria, Afganistani, Iraagi, aga ka Palestiina põgenikud, kes on juba varem maastikult kinni püütud. Põgenikke kehastasid õppusele kaasatud vabatahtlikud.

"Mäng meie jaoks algab siis, kui nad on bussiga toodud vastuvõtupunkti, kus lähevad meie tegevused peale - me anname neile esmase toidupaki, et nad saaksid juua, kiirabi on kohal, kes vaatab, kas tervisega on kõik okei, turvakontroll, isikute tuvastamine, sõrmejälgede võtmine, fotografeerimine ja siis juba edasised toimingud," kirjeldas Magnus.

"Kellel on siis põhjust saada varjupaika, kellel ei ole põhjust saada varjupaika ja kes siis otsib lihtsalt paremat elu," lisas Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm.

"Tegelikult me peame aru saama, et selline olukord võib juhtuda. Teine asi, mis on tähtis, et meie inimesed käivad väga palju abis teistel Euroopa Liidu riikidel ja need inimesed saavad kasutada seda praktikat, mida me täna siit saame, teiste liikmesriikide abistamiseks," põhjendas Tamm õppuse vajadust.

Õppusest võttis osa ligi 400 PPA ametniku.