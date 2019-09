Eesti eurosaadikud: Euroopa Komisjon reageeris rändekriisile hästi

"Milles Euroopa Komisjoni süüdistada, siis on see, et ei nähtud selliseid põgenikevooge Süüria sõja algusest piisavalt hästi ette, et põgenikekolonnid rändavad mööda Euroopat. Aga pärast neid sündmusi on vajalikke otsuseid tehtud," rääkis Reformierakonda kuuluv Paet.

Ta märkis, et migratsioonilepe Türgiga on olnud hästi toimiv. "Ainuüksi Süüriast on pagenud sõja jalust mitu miljonit inimest. Kui sadadel inimestel õnnestub siiski Türgi ja Kreeka piiri ületada, pole mõtet Türgi Rannikule betoonmüüri ehitada.

Keskerakonda kuuluv Yana Toom ütles, et põgenike teemal Eestis pagulaste teemaö paanikaks pole alust külvata. Ta lisas, et Eestisse tuleb 68 inimest miljoni elaniku kohta.

"Eesti pinnal pole need hirmud õigustatud ja see, et mõned erakonnad on väga populaarsed, kes käivad mööda Eesti külasid ja ähvardavad neegritega, kes metsast välja hüppavad. See on puhas poliittehnoloogia. Sisseränne Euroopasse on vähenenud," sõnas Toom.

Reformierakonda kuulus eurosaadik Andrus Ansip ütle, et Malta pagulasteema kohtumine oli samm õiges suunas

"Räägitakse vabatahtlikkuse alusel kvootide jagamisest. Kui aga toimub jagamine Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, siis pole küsimust, kuhu soovitakse minna, aga kui tulevad mängu Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria ja Rumeenia, siis huvi puudub," arutles Ansip. "Väga paljud põgenikud, kes on maksnud raha, ei soovi Eestisse tulla." Ansipi sõnul tuleb arvestama hakata enam pagulaste vaba tahet.

Jaak Madison Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) selgitas, et erakonna esimehel ja siseminister Mart Helmel oli raske Malta kohtumist boikoteerida, kuna teda polnud sinna kutsutudki, küll aga osaleb Helme tema sõnul Euroopa Liidu siseministrite ametlikul kohtumisel.

Madison lisas, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron on väljendanud seisukohta, et riigid, kes vabatahtlikult pagulasi vastu võtta ei soovi, peaksid maksma selle eest.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on Madisoni sõnul ajanud ümbernurgajuttu ja vabatahtlikkuse toetamine oli totaalne läbikukkumine. "Rändepoliitika tekitas sügavad lõhed ELi liikmesriikide vahel."

Sotsiaaldemokraat Sven Mikser märkis, et inimesi ei tohiks suunata sinna, kuhu nad ei taha elama minna. "Poliitiliselt polnud ametist lahkunud Euroopa Komisjon kuigi edukas, aga praktilisi probleeme migratsioonivoogude suunamisega ei olnud, kui tehti vigu, siis peamiselt liikmesriikide pealinnades," sõnas Mikser, lisades, et rahvuslikud ja äärmuslikud erakonnad pole suutnud migratsioonikomisjoni lahendamiseks välja pakkuda.