"Euroopa peab olema tulevikus valmis uueks migrantide ja pagulaste laineks, mis tuleb läbi Kreeka," ütles peaminister intervjuus AFP-le sada päeva pärast ametisse astumist.

Kreekas on 70 000 varjupaigataotlejat, kellest peaaegu 33 000 elab Türgi lähistel saartel. Ateena on mures, et Türgi pealetung kurdidega asustatud aladel Põhja-Süürias viib Euroopasse saabuvate põgenike arvu suurenemiseni.

Türgis elab umbes 3,6 miljonit Süüria põgenikku ning Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on ähvardanud lõpetada Euroopasse suunduda soovivate migrantide takistamise, kui neid ei õnnestu ümber asustada Süürias. Türgil on kavas rajada Süüria põhjaossa turvaala, kuhu on võimalik paigutada sõja jooksul Süüriast Türki põgenenud inimesed.

Mitsotakise arvates tegeleb Türgi väljapressimisega.

"Plaan pressida Euroopalt välja, ähvardades pagulaste ja migrantide lainete vallandamisega Euroopas, ei ole ettepanekuna vastuvõetav," sõnas Kreeka valitsusjuht.

Kreeka on tänavu võtnud vastu 46 000 migranti, rohkem kui Hispaania, Itaalia, Malta ja Küpros kokku, teatas sel nädalal ÜRO pagulasamet.

"Kui te vaatate sel suvel Egeuse merd ületanud (migrantide) arvu ja võrdlete seda eelmise suvega, siis me seisame silmitsi suurtes mõõtmetes probleemiga," ütles ta.

Kreeka saarte põgenikelaagrid on pikka aega olnud ülerahvastatud.

"Meie peamine prioriteet on kiirendada asüüliprotsessi. Kui keegi asüülile ei kvalifitseeru, siis ta peab Türki naasma," ütles Kreeka peaminister.

Mitsotakise sõnul on Kreekal tarvis rohkem abi Euroopalt, iseäranis tehnoloogia näol, millega põgenikealuseid juba Türgi rannikul tuvastada ning need seal kinni pidada.

Mitsotakis kritiseeris ka EL-i liikmesriike, iseäranis Ida-Euroopas, kes keelduvad vastu võtmast isegi saatjata alaealisi migrante.

"Peavad olema tagajärjed nendele, kes ei kavatse osaleda selles Euroopa solidaarsuse avalduses," ütles ta.

"Meil on Kreekas 3000-4000 saatjata alaealist. Euroopa riikide jaoks ei oleks väga raske see hulk (omavahel) ära jagada ning võtta Kreekalt osa selle probleemiga tegelemise koormast," ütles ta.

Frontex: Türgist saabuvate migrantide arv septembris tõusis

Türgist Euroopasse suunduda üritavate migrantide arv kasvas septembris hüppeliselt, teatas kolmapäeval Euroopa Liidu piiriagentuur Frontex.

Agentuuri andmetel üritati septembris Ida-Vahemere marsruuti kasutades EL-i jõuda 11 500 korral, mida on 16 protsenti rohkem kui augustis.

Kõige enam üritasid EL-i pääseda afgaanid, teatas agentuur. Kaks kolmandikku kõikidest EL-i pääseda üritanud migrantidest eelmisel kuul saabusid idast.

Kreeka saartel asuvad põgenikelaagrid on ülerahvastatud. Selle aasta esimese üheksa kuu jooksul on üle Euroopa piiride Ida-Vahemere kaudu üritatud tulla 50 600 korral, mis on 22 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil, teatas Frontex.