Pärnus peetakse Eestis haruldasi keerduskõrvalisi kasse

Kassipoegi on neli ja nad on kaks kuud vanad. Nende perenaine Kaja Vetka saab nad veel korraga sülle võtta ja tuppa tuua, et kiisukesed saaksid näidata, mida nad oskavad. Üldiselt võib öelda, et armsamaid kassikesi pole olemaski, nende mängu võib lõputult vaadata.

Kaja Vetka on selle kassitõuga tegelnud kümme aastat, aga hullu kassipaljundajat pole temast saanud. See on alles neljas pesakond ja poegadel on juba uued kodud teada.

"Oman Eestis Ameerika curl`i kasvandust hetkel ainsana ja kasvatan siin seda imelist tõugu. Eesti keeles öeldes, et inimestel võib-olla mõistetav oleks, kaarduskõrvaline – kõrvad kaarduvad väljapoole. Erinevalt Scottish foldist, kellel on sissepoole," rääkis Vetka.

Täiesti juhuslikult sattus ühelt näituselt inimesele kass, kes talle ei sobinud, siis sattus see Vetka kätte ja sealt tekkis armastus selle tõu vastu.

Eriliseks teeb kaarduskõrvalised kassid see, et nad on hea iseloomuga, seltsivad ja sõbralikud, huvitavast välimusest rääkimata. Ja nad on väga uudishimulikud.

"Võiks öelda, et nad on koerkassid. Siin majas ei toimu midagi, mida nad ei teaks. Koos teeme süüa, koos käime duši all. Kaks kuud on nad vanad," rääkis Vetka.

Kõrvad hakkavad kassidel keerduma juba kahepäevaselt, keerduvad need kuni kuusteist nädalat.