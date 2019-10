IMF-i eksjuht Lagarde kritiseeris Trumpi Twitteri-harjumust

Novembris Euroopa Keskpanga etteotsa asuv Lagarde ütles, et maailma liidrid peaksid käituma täiskasvanulikult ja lahendama kaubandusvaidlusi läbirääkimiste ja ratsionaalsete otsustega.

"Turgude stabiilsus ei tohiks sõltuda säutsust siin, säutsust seal," ütles Lagarde usutluses telesaatele "60 Minutes".

"See nõuab kaalutletust, mõtlemist. Vaikseid, läbimõeldud ja ratsionaalseid otsuseid," lausus ta.

Lagarde juhtis IMF-i kaheksa aastat ja oli varem Trumpi kritiseerimisel ettevaatlikum, sest USA on IMF-i peamine toetaja.

Ta hoiatas, et Trumpi kaubandussõda Hiinaga pügab korralikult maailmamajandust.

"Minu väga tungiv sõnum kõigile poliitikakujundajatele on see, et palun istuge maha nagu suured mehed, pange kõik lauale ja proovige kõik kildhaaval lahendada, et meil oleks kindlust," manitses Lagarde.

Peagi keskpankuriks saav Lagarde heitis Trumpile ette ka seda, kuidas ta tümitab Ühendriikide Föderaalreservi esimeest Jerome Powellit. Trump on Powellit muu hulgas puupeaks nimetanud.

"Keskpanga juht saab oma tööd kõige paremini teha siis, kui ta on sõltumatu," märkis Lagarde.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn't allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of "Boneheads."