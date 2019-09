Uuring: Trumpi säutsud mõjutavad rahaturge aina enam

USA president Donald Trump on viimastel kuudel kirjutanud Twitterisse rohkem postitusi kui ei kunagi varem ning sellega rööpselt mõjutavad need varasemast rohkem ka rahaturge, selgus presidendi säutsumisharjumust lahanud investeerimispanga JPMorgan Chase'i uuringust.

Uuringus käis pank välja uue indeksi Volfefe, mis mõõdab presidendi säutsude järgset volatiilsust. Indeksi nimi tuletati Trumpi ühest 2017. aasta mai säutsust, kus ta kirjutas "covfefe". Sellist sõna pole olemas.

Pank leidis, et Trump tegi augustis palju rohkem avaldusi kaubandus- ja rahapoliitika kohta, mis panid rahaturud kihama ning suurendasid heitlikkust võlakirjaturul.

Analüütikud jälgisid USA 10 aasta võlakirjade turgu erinevates ajavahemikes. Nende hulgas olid üks minut, viis minutit ja üks tund.

"Selle mõõdiku järgi kasvas "turgu liigutavate säutsude" arv sel augustil järsult," öeldi uuringu aruandes. "Tähtis on see, et mõned episoodid seoti kaudse volatiilsuse järsu tõusuga."

Turge liigutavad säutsud kipuvad saama vähem "meeldimisi" ja neid jagatakse teistest Trumpi postitustest vähem. Kõige sagedamini liigutavad turge avaldused, mis kätkevad sõnu "Hiina", "miljard" ja "tooted". Neile järgnevad "dollarid", "tariif" ja "kaubandus".

Uuringus ei lahatud üksikuid augustis tehtud säutse eraldiseisvalt. August oli aktsiaturule eriti heitlik kuu, sest USA-Hiina kaubandussõda ägenes ning majanduslangusele viitavalt pööras teistpidi USA võlakirjade tulukõver.

Trumpi augustikuiste säutsude seas oli 1. augustil šokina tulnud teade, et USA kehtestab uued tariifid 300 miljardi väärtuses Hiina kaupadele.

Lisaks ründas ta korduvalt USA keskpanga juhti Jerome Powelli. Trump süüdistas teda 14. augustil võlakirjade tulukõvera pöördumises ning küsis 23. augustil, kas Powell on äkki "suurem vaenlane" kui Hiina juht Xi Jinping.

JPMorgani uuringus täheldati, et Trumpi igapäevane aktiivsus Twitteris on olnud märkimisväärselt järjepidev. Keskmiselt postitab ta Twitterisse üle kümne korra päevas.

"Viimase nelja aasta jooksul on ta enim postitusi teinud viimastel kuudel," kirjutati uuringus. Osaliselt on tempo kasvu taga teiste postituste vahendamine.