Häälte lugemine jõukas Alpi riigis veel kestab, kuid rahvusringhäälingu RTS avaldatud lävepakuküsitlused kinnitavad enne valimisi prognoositud niinimetatud rohelist lainet.

Rohelised kogusid 13 protsenti häältest ehk kuus protsenti rohkem kui eelmistel valimistel 2015. aastal, näitavad RTS-i, poliitiliste küsitluste firma GfS ja riikliku pressiagentuuri ATS lävepakuküsitluse tulemused.

Rohelised liberaalid, libertaarseid sotsiaalmajanduspoliitikaid propageeriv keskkonnapartei, kogus 7,6 protsenti häältest, võrreldes vähem kui viie protsendiga 2015. aastal.

Valimised võitis Šveitsi Rahvapartei (SVP), kes ei ole ainsana riigi erakondadest esitanud ambitsioonikat kliimamuutusega võitlemise programmi, kogudes 25,6 protsenti häältest. Eelmistel valimistel sai SVP 29 protsenti häältest.

"Me oleme ületanud selgelt oma ootusi," ütles Rohelise Partei asepresident Lisa Mazzone RTS-ile. "Me oleme väga rahul sellega, et tänavatel nähtud mobiliseerumine on avaldunud valmiskastide juures. Me liigume ajaloolise tulemuse kursil."

Šveitsi valijad panid pühapäevastel valimistel paika 200-kohalise rahvusnõukogu ja 46-kohalise kantonite nõukogu koosseisu.

Riigi unikaalse valimissüsteemi järgi ei selgu föderaalnõukogu ehk valitsuse koosseis enne detsembrit. Traditsiooniliselt jagatakse föderaalnõukogu seitse kohta nelja valimistel enim hääli saanud erakonna vahel.

Praegu on kuus valitsuskabineti kohta jagatud võrdselt SVP, Sotsialistliku Partei ja parempoolse Vaba Demokraatliku Partei vahel ja seitsmes kuulub tsentristlikele kristlikele demokraatidele.

Valitsusjuhi koht vahetub igal aastal.