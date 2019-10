Tätoveerijad ja solaariumid ei teeninda alaealisi juba praegu

Ei solaariumisse ega tätoveerijate juurde pole noortel enne 18. sünnipäeva asja, kui järgmise aasta 1. septembrist need neile seadusega keelatakse. Nimetatud teenuste osutajate kinnitusel on aga tegu mõttetu muudatusega, sest juba praegu ei võta nad alaealisi jutule.

Eesti üks tuntumaid tätoveerijaid, kunstnikunimega Dimon Taturin ei mõista, miks sellist seadust vaja on, sest reguleerima hakatakse midagi, mis on juba olemas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Liiga hilja ärkasid. Tegelikult me juba 1995. aastast, kui avati esimesed salongid, ei tee noorematele kui 18-aastastele tätoveeringuid. Teeme ainult vanemate nõusolekul," sõnas Taturin.

Ta on kindel, et noortele keeld ei mõju, sest kui üks noor hing tahab endale tätoveeringut saada, siis ta selle ka teeb. Olgu seadus, milline tahes. Lihtsalt selleks ei minda enam tätoveerimisstuudiosse, vaid mõne mitteametliku tegija juurde, kes on Eestis kogu aeg tegutsenud ja kelle elu on muutunud väga lihtsaks.

"Praegu on neil kergem kätte saada varustust, aga ka väga halva kvaliteediga värvi. Seda saab kätte odavamalt ja kiiremini ja nad ka kasutavad seda," sõnas Taturin.

Taturin ei usu, et ihaldatud tätoveeringu saamiseks hakataks sõitma välismaale, sest seal on selline ihu kaunistamine märksa karmimalt reguleeritud ja alaealistele tätoveeringu tegemise eest võib kohtu alla minna.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõuniku Liis Kesa sõnul räägiti eelnõud ette valmistades läbi ka tätoveerijatega, kellel polnud midagi muudatuse vastu, sest see annab neile seadusliku aluse noorte ukselt tagasi saatmiseks.

"Seal on probleemikoht just tätoveerimisvärvid ja neis sisalduvad ained. Rahvusvahelistes uuringutes on välja tulnud, et just Euroopas kasutatavad tätoveerimisvärvid on sisaldanud just raskemetalle ja teisi kantserogeenseid ühendeid," lausus sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Kesa.

Mida varem inimene nende ainetega kokku puutub, seda suurem on tõenäosus hilisemas eas vähki haigestuda. Samuti peaksid noored järgmisest sügisest jääma ilma kunstpäikese võludest.

"Solaariumi puhul on teaduslikult tõestatud, et see põhjustab vähki. Solaariumi külastajatel on tervelt 74 protsendi võrra suurem tõenäosus haigestuda melanoomi ja eriti haavatav sihtrühm siin on lapsed," ütles Kesa.

Tallinna kesklinna solaariumidest kinnitati, et nemad alaealisi ei teeninda, kui just ei tulda koos lapsevanemaga.