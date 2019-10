Seaduseelnõu seletuskirjas selgitatakse, et tänapäevases infoühiskonnas on võimalik väga kergesti sattuda ebakorrektse terviseinfo mõjuvälja, mistõttu on oluline kvaliteetse ja ebakvaliteetse terviseinfo eristamise ning tõenduspõhise terviseinfo leidmise õpetamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et olulised on terviseameti ja tervise arengu instituudi kampaaniad ohtudest, mida toob kaasa ebaravi või näiteks internetis soovitatud ravimid, millel puudub teaduspõhine toime või mis on tervisele ohtlikud.

Terviseamet ja tarbijakaitseamet võivad saada täiendava õiguse kontrollida sellise info vastavust tegelikkusele.

"Kui tegeletakse tarbija teadliku eksitamisega, antakse välja mingisugust reklaamteavet, milles puudub sisuline teaduspõhine seos inimese tervise parandamisega, võib-olla isegi vastupidi - toob kaasa terviseohte -, siis peab olema ametitel võimalus neid reklaame tõkestada, nende organisatsioonide tegevust takistada ja seda piirata," selgitas Kiik.